Замминистра финансов России Илья Трунин заявил, что в Минфине рассматривают возможность снижения налоговой нагрузки в стране.

"Есть условия, которые влияют на параметры налоговой системы, поэтому как бы мы ни хотели снизить налоги, не всегда это получается. Но в целом, мы считаем, налоговая нагрузка расти не должна", — пишет РИА "Новости" со ссылкой на Трунина.

Спикер добавил, что глава государства Владимир Путин поставил перед правительством задачу не повышать налоговую нагрузку в течение последних трёх лет. И, по мнению Трунина, с этой задачей правительство справилось.

Также замминистра выразил желание, чтобы уровень налогов не рос и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективе. При этом Трунин акцентировал внимание на том, что ограничений очень много и поэтому неизвестно, насколько удастся это реализовать.

Кроме того, по словам спикера, величина налогов зависит от того, какие расходные обязательства есть у правительства. "Ограничения на проведение налоговой политики накладывает и федеративное устройство государства, которое не позволяет управлять из центра всеми налоговыми решениями в стране", — пишет РИА "Новости".