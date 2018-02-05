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Скончался почетный гражданин Горно-Алтайска Юрий Бурый

, ИА "Амител"
Прощание с известным общественником пройдет 7 февраля

Фото: altai-republic.ru

Известный общественник, заслуженный агроном России, почетный гражданин Горно-Алтайска Юрий Бурый ушел из жизни 4 февраля, сообщает пресс-служба городской администрации.

Юрию Дмитриевичу было 87 лет. Прощание с ним пройдет 7 февраля в городском Доме культуры с 11:00 до 13:00.

Юрий Дмитриевич Бурый родился 17 октября 1930 года в селе Новые Млины Борзнянского района Черниговской области. В годы Великой Отечественной войны Юрий Бурый участвовал в партизанском движении в 1941-1945 годах. Окончив в 1949 году среднюю школу, он поступил в Уманский сельхозинститут. В Сибирь он был направлен по комсомольской путевке, на освоение целинных и залежных земель. Юрий Бурый свой трудовой путь начал в качестве агронома Бакчарского опорного пункта Северного садоводства Томской области. В 1960 году переехал в Барнаул, где трудился на Алтайской плодово-ягодной станции агрономом. Затем в 1962 году он был назначен директором Горно-Алтайского опытно-производственного хозяйства, где проработал до 2003 года. За добросовестный многолетний труд неоднократно награждался государственными наградами. В 2001 году ему присвоено звание "Почетный гражданин города Горно-Алтайска". Будучи на пенсии, принимал активное участие в общественной жизни города и республики.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

5.02.2018 19:08
Злыдень

Хороший был человек. Очень интересный!

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