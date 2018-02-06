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Новый Генеральный план должен быть принят к концу 2018 года. Об этом сообщил заместитель главы Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Сергей Дёмин.

По его словам, отсутствие документа влияет на ситуацию на строительном рынке. Например, сегодня застройщики не могут возводить в районе Потока здания выше трех этажей. Новый документ поможет решить эту проблему. Также появится возможность производить точечную застройку в центре краевой столицы.

"Генплан 2010 года устарел, и есть несоответствия с федеральным законодательством. Я уверен, что к концу года, в ноябре, Генеральный план будет принят. Основная точка преткновения — полигон бытовых отходов. Мы над этой темой активно работаем. Сейчас прорабатывается вопрос о размещении полигона ТБО в границах Барнаульской агломерации. Занимаемся отводом земельного участка, где ранее было предприятие "Химволокно". Там мы планируем строительство мусороперерабатывающего и сортировочного завода", — сообщил Дёмин.

Кроме того, представитель мэрии высказался по поводу возможной застройки правого берега Оби. По его словам, в ближайшее десятилетие не стоит ждать там появления крупных микрорайонов. При этом Дёмин сообщил, что городские власти рассматривают эту территорию в качестве туристско-рекреационной.

Отметим, что еще в прошлом году первый замглавы администрации краевой столицы Вячеслав Франк подписал постановление, которым внес существенные изменения в документ "О подготовке проекта Генерального плана городского округа — города Барнаула Алтайского края".

Подготовка проекта решения Барнаульской городской Думы об утверждении Генплана переносится на четвертый квартал текущего года. Ранее предполагалось, что это будет в мае, а в первоначальной редакции документа и вовсе в октябре 2016 года. Также на четвертый квартал переносят проведение экспертизы проекта муниципального правового акта об утверждении Генерального плана.

В начале прошлого года в краевой столице были сорваны публичные слушания по поводу Генерального плана. Многие горожане высказали недовольство относительно планов строительства нового полигона ТБО. В итоге все слушания было решено перенести, чтобы обеспечить доступ к дискуссии максимальному количеству горожан. Кроме того, ввиду озабоченности барнаульцев проблемой полигона ТБО Сергей Дугин заверил, что данная тема в настоящее время закрыта. Позже губернатор Александр Карлин заявил, что обсуждение документа должно быть в тесном сотрудничестве с барнаульцами.