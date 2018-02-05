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Суд ждет двух жителей Шипуновского района Алтайского края за хищение старинной иконы Казанской Божьей матери, сообщает региональная прокуратура.

В данный момент установлено, что один из обвиняемых, находясь в гостях у потерпевшего, увидел у него в доме семейную реликвию — старинную икону, написанную в конце XIX века.

У злоумышленника возникло желание похитить икону, и он обратился за помощью к ранее неоднократно судимому односельчанину.

Когда хозяина иконы не было дома, обвиняемый проник в жилье потерпевшего и похитил икону, а затем передал ее подельнику. После этого реликвия была продана неустановленному лицу.

Сотрудникам полиции в результате проведенных оперативных мероприятий удалось вернуть похищенную икону владельцу.

"В ходе расследования уголовного дела обвиняемые полностью признали свою вину. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Шипуновский районный суд", — добавляют в прокуратуре.