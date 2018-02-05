Фото: правительство Республики Дагестан

Федеральная служба безопасности проводит в понедельник, 5 февраля, следственные мероприятия дома у врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и вице-премьеров Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Следственные мероприятия дома у чиновников, по словам собеседника РБК, близкого к руководству Дагестана, проводятся в рамках работы проверяющей комиссии ФСБ из Москвы.

"Речь идет о превышении полномочий", — добавил он.

На прошлой неделе Генпрокуратура официально подтвердила, что в Дагестан отправлена комиссия для проверки соблюдения законов в республике.

Ранее два близких к руководству республики собеседника РБК связывали с врио премьера Дагестана задержанного за махинации с землей мэра Махачкалы Мусу Мусаева. Гамидов, как рассказывал один из них, в 1990-х годах возглавлял правление махачкалинского коммерческого банка "Эльбин", в котором с 1993 по 1999 год Мусаев работал начальником валютно-экономического отдела. Премьер Дагестана тогда комментариев РБК по этому поводу не предоставил.

