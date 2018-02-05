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Житель Камня-на-Оби подозревается в совершении разбойного нападения на дом женщины, живущей с ним по соседству.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, в ночное время злоумышленник в маске через окно веранды проник в дом 43-летней женщины и под угрозой применения предмета, похожего на нож, похитил две тысячи рублей, сотовый телефон, а также ключи от находившегося в гараже легкового автомобиля Toyota Corolla.

Сев в указанный автомобиль, злодей скрылся. О нападении женщина заявила только утром. Вскоре правоохранители установили личность подозреваемого, которым оказался неоднократно судимый 27-летний сосед потерпевшей.

Задержали злоумышленника в одном из населенных пунктов Новосибирской области. У подозреваемого были изъяты похищенный телефон и автомобиль, а также нож и маска с прорезями для глаз.

По факту преступления возбуждено уголовное дело о разбое, совершенном с незаконным проникновением в жилище.