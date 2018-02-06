Фото: twitter.com/mugshawtys

Твиттер-аккаунт mugshawtys известен тем, что там выкладывают фотографии опасных преступниц. Только вот выглядят нарушительницы невероятно привлекательно.

Хранение наркотиков, вождение в нетрезвом виде, убийство, кражи, похищение людей – это неполный список того, на что способны эти красотки.