Фото: twitter.com/mugshawtys
Твиттер-аккаунт mugshawtys известен тем, что там выкладывают фотографии опасных преступниц. Только вот выглядят нарушительницы невероятно привлекательно.
Хранение наркотиков, вождение в нетрезвом виде, убийство, кражи, похищение людей – это неполный список того, на что способны эти красотки.
Комментарии
Первая убила не менее пятерых.
что-то не особо много симпатичных телочек
И где смазливые мордашки? Шалавы прожженые...
и хде привлекательные?
или у редагцыи свои каноны привлекательности?
Вам, сыну Ален Делона, конечно трудно понравиться.
Вождение в нетрезвом виде , если не убил никого , нельзя сравнить с похищением людей.
А вот то что такие привлекательные девочки вместо того чтобы учиться занимаются наркоторговлей страшно, но в этом не только их вина.