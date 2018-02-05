Фото: правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Александр Карлин в своем блоге написал о встрече выпускников Вылковской средней школы, которую он окончил в 1968 году. Пост главы региона вышел довольно лирическим, с множественными воспоминаниями о первой любви и уроках.

"Каждый из нас испытывает теплые чувства, вспоминая школьные годы. Школьные 10 лет (а теперь и 11) — это серьезный период жизни, в течение которого из несмышленых детей вырастают личности со своим взглядом на мир, со своей системой ценностей. Казалось бы, совсем недавно, держась за мамину руку, ты впервые переступил порог незнакомого здания — и вот уже, будучи пятиклассником, снисходительно поглядываешь на "малышню", а затем, уже в роли выпускника, растерянно слушаешь напутствия своих учителей на последнем звонке…", — пишет в блоге губернатор.

Александр Карлин отмечает, что уроки, учителя, школьные товарищи — это праздник, который всегда с тобой, и строгий учитель сможет простить невыученный урок, если убедительно пообещать исправиться завтра. А сегодня ты выходишь в большую жизнь, где уроки длиннее, перемены короче, учителя жестче, а каникул и вообще почти не бывает.

"Оканчивая школу, мы твердо обещаем навещать любимых учителей, забегать в родные стены, делиться успехами. Но, как правило, обещания остаются невыполненными. Разве что соберутся бывшие одноклассники в кафе, или раз в десятилетие, когда родная школа с волнением объявит о вечере встречи выпускников, придет треть когда-то дружного класса", — продолжает вспоминать школьные чудесные годы губернатор.

Он уверен, что в школе, под чутким наставническим оком учителей, мы становились самими собой, здесь были заложены в нас понятия о дружбе, честности, трудолюбии. Первые радости, неудачи, первые влюбленности мы переживали здесь, в своей школе. Благодаря любимым педагогам мы почувствовали в себе склонность к тем или иным наукам, выбрали ту или иную профессию, во многом благодаря полученным здесь знаниям достигли определенных успехов.

"Нищета и разруха давно перестали быть атрибутом российских и алтайских школ. В последнее десятилетие государство выделяет колоссальные средства на строительство, реконструкцию, переоборудование и материальное обеспечение общеобразовательных учреждений. Но разве лишним было бы организовать в каждой школе попечительский совет из выпускников? Если к возможностям родительской общественности добавить возможности выпускников, каким огромным окажется ресурс, какой мощной поддержкой заручится родная школа! Речь идет не только и не столько о материальной поддержке. Ситуаций возникает много, и каждый из нас может пригодиться родной школе в рамках, как сейчас говорят, "своих профессиональных компетенций", — заключает губернатор.

В конце поста Александр Карлин призывает всех читателей его блога прийти в родную школу, чтобы вспомнить о том, кто вы есть. Также необходимо найти своих учителей, а также всех одноклассников и рассказать им о себе.

"Поклонитесь родной школе", — добавил Александр Карлин.