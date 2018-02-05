Видеокадры, на которых, предположительно, запечатлен последний бой летчика российского СУ-25 с террористами в Сирии, появились в Сети.

В частности, запись опубликована на сайте RT. На видео слышна фраза: "Это вам за пацанов".

Также видно, как террористы взяли летчика в кольцо и осторожно приближаются к отстреливающемуся пилоту. Когда боевики вплотную приблизились к российскому офицеру, прогремел взрыв — по всей видимости, летчик подорвал себя гранатой.

Напомним, российский штурмовик Су-25 был сбит в сирийской провинции Идлиб в минувшую субботу. Пилот самолета успел катапультироваться, однако погиб в бою с террористами, после чего российские военные нанесли ответный удар по позициям террористов.