Фото: gorod-che.ru

Следственный комитет начал проверку по факту травмирования ребенка, который катался с горки в Бийске.

Как сообщили в краевом управлении СКР, проверочные мероприятия были инициированы после появления в СМИ информации о том, что 4 февраля ребенок при спуске со снежной горки получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

"В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает", — уточняют в ведомстве.

В рамках доследственной проверки будут установлены все обстоятельства случившегося.



