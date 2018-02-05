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Историей с травмированием катавшегося с горки ребенка в Бийске занялся СК

, ИА "Амител"
В ведомстве уточняют, что жизни и здоровью мальчика в настоящий момент ничего не угрожает

Фото: gorod-che.ru

Следственный комитет начал проверку по факту травмирования ребенка, который катался с горки в Бийске.

Как сообщили в краевом управлении СКР, проверочные мероприятия были инициированы после появления в СМИ информации о том, что 4 февраля ребенок при спуске со снежной горки получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

"В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает", — уточняют в ведомстве.

В рамках доследственной проверки будут установлены все обстоятельства случившегося.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

5.02.2018 18:19
- гость -

Давайте кого-нибудь посадим. Дети всегда катались, всегда травмировались, этого не избежать. Но в "совке" ни у кого не возникало мысли поискать виновного и срубить с него бабла, а уж тем более посадить.

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5.02.2018 19:36
солдат

ну конечно заняться то не чем.

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