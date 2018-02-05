Фото: gorod-che.ru
Следственный комитет начал проверку по факту травмирования ребенка, который катался с горки в Бийске.
Как сообщили в краевом управлении СКР, проверочные мероприятия были инициированы после появления в СМИ информации о том, что 4 февраля ребенок при спуске со снежной горки получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.
"В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает", — уточняют в ведомстве.
В рамках доследственной проверки будут установлены все обстоятельства случившегося.
Комментарии
Давайте кого-нибудь посадим. Дети всегда катались, всегда травмировались, этого не избежать. Но в "совке" ни у кого не возникало мысли поискать виновного и срубить с него бабла, а уж тем более посадить.
ну конечно заняться то не чем.