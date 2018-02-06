Проект "Пригласи ученого АлтГТУ" запускается в Алтайском крае

Школам Барнаула предлагают выбрать интересную тему и преподавателя из представленного АлтГТУ списка и пригласить на занятие.
В списке около 50 преподавателей технического университета. Они готовы провести как лекционные, так и практические занятия со школьниками по различным дисциплинам – физике, математике, информатике, химии, иностранным языкам. Особый интерес вызовут практические занятия ученых института биотехнологии, пищевой и химической инженерии, энергетического факультета и факультета специальных технологий.
Как отмечают на факультете довузовской подготовки Алтайского технического университета, школьники смогут получить дополнительные знания по предметам, познакомиться с научными достижениями в различных областях науки.
"От сельских школ мы тоже ждем заявки, – подчеркивает Николай Белоусов, декан факультета довузовской подготовки. – Для них мы организуем научные десанты ученых АлтГТУ".
Занятия школой не оплачиваются.
Телефоны для справок: (3852) 29-08-92, 29-07-37
Комментарии
Политех вообще молодцы!
Спасибо за отличную и бесплатную воможность развития наших деток!
Жаль младше 7-го класса не берут