Проект "Пригласи ученого АлтГТУ" запускается в Алтайском крае

Школам Барнаула предлагают выбрать интересную тему и преподавателя из представленного АлтГТУ списка и пригласить на занятие.

В списке около 50 преподавателей технического университета. Они готовы провести как лекционные, так и практические занятия со школьниками по различным дисциплинам – физике, математике, информатике, химии, иностранным языкам. Особый интерес вызовут практические занятия ученых института биотехнологии, пищевой и химической инженерии, энергетического факультета и факультета специальных технологий.

Как отмечают на факультете довузовской подготовки Алтайского технического университета, школьники смогут получить дополнительные знания по предметам, познакомиться с научными достижениями в различных областях науки.

"От сельских школ мы тоже ждем заявки, – подчеркивает Николай Белоусов, декан факультета довузовской подготовки. – Для них мы организуем научные десанты ученых АлтГТУ".

Занятия школой не оплачиваются.

Телефоны для справок: (3852) 29-08-92, 29-07-37