"Мальчику понравилась другая девочка, и Аня решила, что дело в ее фигуре. И начала худеть", — так начинается страшная история про обычную барнаульскую старшеклассницу. Аня — не настоящее ее имя. По просьбе родных мы не называем фамилий, имен и других данных. У Ани анорексия, и ей предстоит длительное и тяжелое лечение.

Портал Amic.ru узнал, что заставляет подростков худеть, почему одни могут остановиться, а другие нет, и почему, несмотря на меняющиеся стандарты красоты, болезненная худоба и истощенность для некоторых остаются примером идеального тела.

"Да все с ней в порядке"

У Ани анорексия. Сейчас это понимает и она, и ее близкие. Около полугода назад она решила, что толстая, очень толстая, и перестала есть. Круглая отличница, лучшая ученица в классе, спортсменка поставила перед собой цель – сбросить лишние кило, которых у нее и так никогда не было.

Причиной, судя по всему, стало то, что мальчику, который нравился ей, понравилась другая девочка. Чтобы не быть "жирной уродкой и нравиться одноклассникам", школьница пошла на радикальные меры.

Девочка перестала завтракать, не ела в школе (а родителям говорила, что ела), отказывалась от ужина. Максимум, что позволяла себе, – зеленое яблоко. При этом продолжала учиться на одни пятерки, гуляла, ходила на тренировки и занималась плаванием. Первые результаты обрадовали подростка и насторожили родителей. У дочери появились круги под глазами, одежда стала большой.

Мама записала дочь на прием к психологу. Та сказала, что "все с ней в порядке, не переживайте".

Но остановиться Аня уже не могла. За несколько месяцев практически полного отказа от пищи она похудела до 37 килограммов. Давление у девочки 50 на 40. Ей плохо и страшно. Она бы и рада поесть, но не может — сразу болит живот. У нее уже вторая стадия, когда нарушена работа внутренних органов. Сейчас ей предстоит лечь в больницу. В Барнауле нет специальных центров, где лечат от нервной анорексии. Вначале врачи должны восстановить функцию ЖКТ, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

И только потом стационар в общепсихиатрическом отделении. Но на каждом этапе лечения с подростком будет работать врач-психиатр, потому что анорексия — это психическое заболевание. Проблема в голове. И лечатся от него годами: от 4 до 7 лет.

Врачи говорят, что процент смертности от анорексии по сравнению с другими психическими заболеваниями самый высокий. Хотя в нашей стране до сих пор нет статистики этих заболеваний. Что касается Барнаула, то за год через общепсихиатрическое отделение №4 Алтайской краевой клинической психиатрической больницы имени Юрия Карловича Эрдмана проходят три-четыре человека. В основном анорексией болеют девочки-подростки и молодые девушки.

Заведующая отделением Лариса Хвощий рассказывает, что, как правило, это успешные, интеллектуально развитые люди. Вот только приходят обычно очень поздно, когда болезнь находится в той стадии, что врачи не всегда могут помочь.

"Нервная анорексия — это тяжелое психическое заболевание, которое сопровождается расстройством пищевого поведения. Мотивация — похудеть и профилактика лишнего веса. Потом начинается страх перед приемом пищи. Это приводит к утрате массы тела, от 30% до 60% от изначальной массы тела. У многих теряется критичность к своему состоянию. Нарушается обмен веществ, работа внутренних органов, но убедить таких пациентов в том, что необходимо лечиться у специалиста, бывает чрезвычайно сложно", — рассказала порталу Amic.ru заведующая психиатрическим отделением №4 Алтайской краевой клинической психиатрической больницы Лариса Хвощий.

В чем причина?

Женщины страдают нервной анорексией чаще мужчин в десять раз. В последнее время склонность к этой болезни стала молодеть. Поступают пациенты и в 11, и в 12 лет.

Как правило, причиной нервной анорексии становится несоответствие стандартам красоты. И, несмотря на то, что в моду входит спортивное сильное тело, а не болезненная худоба, девочки-подростки подражают своим идеалам.

Что может повлиять на решение подростка похудеть? Врачи говорят, что даже невинное замечание иногда приводит к фатальным последствиям. Оброненная вскользь фраза: "Вот тебя бабушка откормила за выходные" для кого-то станет точкой отсчета.

В социальных сетях огромное количество групп и пабликов со словом "анорексия". Некоторые сообщества прозондируют ЗОЖ, другие совсем наоборот. В закрытых группах, куда не каждый может вступить, девочки-подростки исповедуют полный отказ от еды, восхищаются почти прозрачными телами и спрашивают советов, как добиться такого же результата.

А еще девочки в этих группах спрашивают, как купить лекарства, которые отбивают аппетит и помогают худеть. Это сильный антидепрессант, который в аптеках продают только по рецептам. Препарат подростки между собой называют "флу". По этическим причинам мы не пишем полное название медикаментов. Интересно, что в правилах почти каждого такого паблика указано, что за обсуждение таких тем грозит пожизненный бан. Но тем не менее такие диалоги встречаются.

Девочки в соцсетях делятся своими историями. "Никогда не понимала людей, которые доводят себя до анорексии, пока сама не стала такой, пока в один день не подошла к зеркалу и поняла, что я себе противна, эти пухлые щеки, жирные бока, толстые ляжки. И тогда началась моя борьба, борьба за совершенство. Началась просто пустота в моём желудке. День за днём вода и кофе. Когда ты с болью, со слезами на глазах идёшь к своей мечте, когда завистники унижают тебя, а друзья и родные пытаются накормить. Но им этого не понять, никогда не понять, каково это – ненавидеть себя и стремиться к мечте".

И здесь же, в сообществах, девочки устраивают марафоны по похудению. Объединяются в группы, чтобы ничего не есть. И регулярно на стенах групп появляются похожие друг на друга мотивирующие посты: "Пожалуйста, не ешь. Мы обе знаем, что ты пожалеешь об этом через 5 минут. Пожалуйста, не ешь. Вспомни, ради чего ты начинала. Пожалуйста, не ешь. Вспомни, как приятно, когда ты просыпаешься с чувством легкости. С ощущением того, что сегодня ты лучше, чем вчера".

Громкие истории

Два года назад две жительницы Барнаула с анорексией попали на Первый канал в программу "Пусть говорят". Кристине Корягиной было 23 года, она весила всего 21,8 кг. Анастасия Боева весила 33,5. Девушки откровенно рассказали о своей болезни на всю страну. И Настя, и Кристина – пациентки Ларисы Хвощий. В Барнауле им не смогли помочь. После эфира девушкам обещали помочь и взять их на лечение. Они проходили реабилитацию в одном из крупных центров, где лечат пациентов от расстройства пищевого поведения. Увы, медицина оказалась бессильна.

Сегодня существует страшная статистика – каждый десятый человек, страдающий нервной анорексией, умрет. Насколько корректен прогноз, как и почему голодание становится образом жизни, к каким необратимым последствиям для здоровья приводит анорексия и можно ли победить этот синдром, читайте в интервью с психотерапевтом, которое выйдет на портале Amic.ru 7 февраля.