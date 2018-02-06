"Мальчику понравилась другая девочка, и Аня решила, что дело в ее фигуре. И начала худеть", — так начинается страшная история про обычную барнаульскую старшеклассницу. Аня — не настоящее ее имя. По просьбе родных мы не называем фамилий, имен и других данных. У Ани анорексия, и ей предстоит длительное и тяжелое лечение.
Портал Amic.ru узнал, что заставляет подростков худеть, почему одни могут остановиться, а другие нет, и почему, несмотря на меняющиеся стандарты красоты, болезненная худоба и истощенность для некоторых остаются примером идеального тела.
"Да все с ней в порядке"
У Ани анорексия. Сейчас это понимает и она, и ее близкие. Около полугода назад она решила, что толстая, очень толстая, и перестала есть. Круглая отличница, лучшая ученица в классе, спортсменка поставила перед собой цель – сбросить лишние кило, которых у нее и так никогда не было.
Причиной, судя по всему, стало то, что мальчику, который нравился ей, понравилась другая девочка. Чтобы не быть "жирной уродкой и нравиться одноклассникам", школьница пошла на радикальные меры.
Девочка перестала завтракать, не ела в школе (а родителям говорила, что ела), отказывалась от ужина. Максимум, что позволяла себе, – зеленое яблоко. При этом продолжала учиться на одни пятерки, гуляла, ходила на тренировки и занималась плаванием. Первые результаты обрадовали подростка и насторожили родителей. У дочери появились круги под глазами, одежда стала большой.
Мама записала дочь на прием к психологу. Та сказала, что "все с ней в порядке, не переживайте".
Но остановиться Аня уже не могла. За несколько месяцев практически полного отказа от пищи она похудела до 37 килограммов. Давление у девочки 50 на 40. Ей плохо и страшно. Она бы и рада поесть, но не может — сразу болит живот. У нее уже вторая стадия, когда нарушена работа внутренних органов. Сейчас ей предстоит лечь в больницу. В Барнауле нет специальных центров, где лечат от нервной анорексии. Вначале врачи должны восстановить функцию ЖКТ, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.
И только потом стационар в общепсихиатрическом отделении. Но на каждом этапе лечения с подростком будет работать врач-психиатр, потому что анорексия — это психическое заболевание. Проблема в голове. И лечатся от него годами: от 4 до 7 лет.
Врачи говорят, что процент смертности от анорексии по сравнению с другими психическими заболеваниями самый высокий. Хотя в нашей стране до сих пор нет статистики этих заболеваний. Что касается Барнаула, то за год через общепсихиатрическое отделение №4 Алтайской краевой клинической психиатрической больницы имени Юрия Карловича Эрдмана проходят три-четыре человека. В основном анорексией болеют девочки-подростки и молодые девушки.
Заведующая отделением Лариса Хвощий рассказывает, что, как правило, это успешные, интеллектуально развитые люди. Вот только приходят обычно очень поздно, когда болезнь находится в той стадии, что врачи не всегда могут помочь.
"Нервная анорексия — это тяжелое психическое заболевание, которое сопровождается расстройством пищевого поведения. Мотивация — похудеть и профилактика лишнего веса. Потом начинается страх перед приемом пищи. Это приводит к утрате массы тела, от 30% до 60% от изначальной массы тела. У многих теряется критичность к своему состоянию. Нарушается обмен веществ, работа внутренних органов, но убедить таких пациентов в том, что необходимо лечиться у специалиста, бывает чрезвычайно сложно", — рассказала порталу Amic.ru заведующая психиатрическим отделением №4 Алтайской краевой клинической психиатрической больницы Лариса Хвощий.
В чем причина?
Женщины страдают нервной анорексией чаще мужчин в десять раз. В последнее время склонность к этой болезни стала молодеть. Поступают пациенты и в 11, и в 12 лет.
Как правило, причиной нервной анорексии становится несоответствие стандартам красоты. И, несмотря на то, что в моду входит спортивное сильное тело, а не болезненная худоба, девочки-подростки подражают своим идеалам.
Что может повлиять на решение подростка похудеть? Врачи говорят, что даже невинное замечание иногда приводит к фатальным последствиям. Оброненная вскользь фраза: "Вот тебя бабушка откормила за выходные" для кого-то станет точкой отсчета.
В социальных сетях огромное количество групп и пабликов со словом "анорексия". Некоторые сообщества прозондируют ЗОЖ, другие совсем наоборот. В закрытых группах, куда не каждый может вступить, девочки-подростки исповедуют полный отказ от еды, восхищаются почти прозрачными телами и спрашивают советов, как добиться такого же результата.
А еще девочки в этих группах спрашивают, как купить лекарства, которые отбивают аппетит и помогают худеть. Это сильный антидепрессант, который в аптеках продают только по рецептам. Препарат подростки между собой называют "флу". По этическим причинам мы не пишем полное название медикаментов. Интересно, что в правилах почти каждого такого паблика указано, что за обсуждение таких тем грозит пожизненный бан. Но тем не менее такие диалоги встречаются.
Девочки в соцсетях делятся своими историями. "Никогда не понимала людей, которые доводят себя до анорексии, пока сама не стала такой, пока в один день не подошла к зеркалу и поняла, что я себе противна, эти пухлые щеки, жирные бока, толстые ляжки. И тогда началась моя борьба, борьба за совершенство. Началась просто пустота в моём желудке. День за днём вода и кофе. Когда ты с болью, со слезами на глазах идёшь к своей мечте, когда завистники унижают тебя, а друзья и родные пытаются накормить. Но им этого не понять, никогда не понять, каково это – ненавидеть себя и стремиться к мечте".
И здесь же, в сообществах, девочки устраивают марафоны по похудению. Объединяются в группы, чтобы ничего не есть. И регулярно на стенах групп появляются похожие друг на друга мотивирующие посты: "Пожалуйста, не ешь. Мы обе знаем, что ты пожалеешь об этом через 5 минут. Пожалуйста, не ешь. Вспомни, ради чего ты начинала. Пожалуйста, не ешь. Вспомни, как приятно, когда ты просыпаешься с чувством легкости. С ощущением того, что сегодня ты лучше, чем вчера".
Громкие истории
Два года назад две жительницы Барнаула с анорексией попали на Первый канал в программу "Пусть говорят". Кристине Корягиной было 23 года, она весила всего 21,8 кг. Анастасия Боева весила 33,5. Девушки откровенно рассказали о своей болезни на всю страну. И Настя, и Кристина – пациентки Ларисы Хвощий. В Барнауле им не смогли помочь. После эфира девушкам обещали помочь и взять их на лечение. Они проходили реабилитацию в одном из крупных центров, где лечат пациентов от расстройства пищевого поведения. Увы, медицина оказалась бессильна.
Сегодня существует страшная статистика – каждый десятый человек, страдающий нервной анорексией, умрет. Насколько корректен прогноз, как и почему голодание становится образом жизни, к каким необратимым последствиям для здоровья приводит анорексия и можно ли победить этот синдром, читайте в интервью с психотерапевтом, которое выйдет на портале Amic.ru 7 февраля.
Комментарии
Амик, спасибо за материал! Об этом надо писать, говорить, кричать! Наша семья тоже с этим столкнулась, это ужасная уродливая болезнь, которая перечёркивает жизнь. Сейчас нам предстоит долгое лечение. Врачи это 15 процентов успеха, дальше груз ложится на всю семью.
если вес больше чем от роста отнять 105 - уже жирная.
Ожирение лечится. Но не тотальным отказом от еды, это, говорят, к смерти приводит
6.02.2018 07:54
Местному
медленным и вдумчивым издевательством над собой? А ещё врач который сей процесс курирует отличный гешефт с этого имеет, ему выгоден этот процесс в своей длительности.
любительницы быть похожими на помесь швабры и вешалки без всех тех приятных округлостей, что так радуют глаз.
6.02.2018 07:54
Местному
Что вы несёте, ещё про естественный отбор напишите
Есть вина родителей. Они не объяснили девочке с самого начала, что она красивая. Теперь всю жизнь она будет пытаться стать красивой, хотя красота это состояние ... Ещё и отличница. Капец. Бедный ребёнок
...зарабатывает оценки и в школе и в отношениях. Родители глупые глупые глупые
6.02.2018 08:07
Filin
эти округлости потом свисать начинают или целюлитом покрываются
анорешки у девочек, ауе у мальчиков. бухло у взрослых. Эх, яблочко, Куда ты котишься,
6.02.2018 08:12
- гость
Ну давайте все на родителей валить не будем. Общество больно, его влияние значительнее, чем родительское
надо девочкам с детства объяснять, что все мальчики сволочи! и ни один гад её, принцессы, не достоин. будет меньше страдашек.
Точно, давайте выращивать баб, которые будут к мужикам относится как к банкомату. А мужики к этим бабам будут относится как к обслуживающему персоналу))) общество потребителей, блин. Но зато все живы и здоровы. Хотя это уж очень условное здоровье.
не объяснили девочке с самого начала, что она красивая=====не все красивые! всё познаётся в сравнении- на групповой фотке видно сразу, кто красивый, а кто нет.
Мама записала дочь на прием к психологу. Та сказала, что "все с ней в порядке, не переживайте", - вон из профессии!!!! Такому психологу я и морскую свинку не доверю.
6.02.2018 08:43
- гость -
дак мы до этого вот уже и дожили.
какие все нежные стали, похудение до 37 киллограмов не так уж и страшно ИМХО
даже после немецких концлагерей (если повезло дожить до освобождения войсками) как-то люди восстанавливались и жили до старости
(я гриппом болел в 10 классе, скинул 10кг за неделю болезни, и мой вес был 48кг потом долго)
6.02.2018 09:34
- гость -
какие все нежные стали, похудение до 37 киллограмов не так уж и страшно ИМХО
даже после немецких концлагерей (если повезло дожить до освобождения войсками) как-то люди восстанавливались и жили до старости
__________
Вам самому у психиатра впору лечиться. Анорексия - это психиатрия. Это отсутствие критичности. В концлагерях хотели жрать, но нечего было. А анорексички сами отказываются от пищи, потому что ХОТЯТ похудеть и тут проблема головы. Это не блажь, не дурь, это БОЛЕЗНЬ!
если вес больше чем от роста отнять 105 - уже жирная.
Дома подобные правила диктуйте.
Мама записала дочь на прием к психологу
Психология - лженаука. Психологи - шарлатаны, наживающиеся на людксом горе и слабости.
даже после немецких концлагерей (если повезло дожить до освобождения войсками) как-то люди восстанавливались и жили до старости
Там людям не давали есть (не дай Бог кому пережить такое), а тут добровольный отказ, тут психика сломана.
6.02.2018 09:47
- гость -
а это нифига не моя выдумка, это общая формула, из медицины она выплыла оттудаже откуда и то, что 120/80 давление должно быть
это болезнь.
она лечится.
ничего необратимого.
а желание девочек следить за своим весом - похвальное. и правильное.
любителям жира и целлюлита просьба оставить при себе свои примитивные высказывания наподобие "биться об скалы"...
Геноцид Эклеров - следить за весом - это одно. А вот убивать себя голодом - другое. Думайте, что говорите.
6.02.2018 09:59
Геноцид Эклеров
это болезнь.
она лечится.
ничего необратимого.
На каком-то этапе в организме,увы, происходят необратимые изменения, и вылечить человека уже невозможно. Даже если он сам этого захочет. Героини текста - этому пример.
лишний вес женщинам просто необходим, чтобы их всякие удилы на руках не таскали... и не роняли головой вниз...
6.02.2018 10:09
- гость -
6.02.2018 10:14
- гость -
болезнь как болезнь.
если не лечить, то может быть плачевный результат.
если лечить, то эту болезнь вылечивают.
что тут неправильного?
Тут стоило бы заметить что главная причина поедания самого себя у подростка это недостаток любви и понимания в семье. Именно это причина. А поводом уже является какая либо неудача в жизни. И тогда подростки начинают к примеру голодать, а девушки постарше есть безмерно.
Дарите своим близким любовь и внимание, не будьте токсичными в отношениях.
Мамам не помешало бы с детства объяснять ребенку опасность худобы и лишнего веса и объяснять необходимость в правильном питании. Потому что нынче никому наши дети не нужны.
Вот это воля больше 48часов сухого голодания не могу терпеть, для чистки огранизма.
6.02.2018 10:44
- гость -
психологический барьер, просто боитесь, голод проходит через трое суток.
большое количество токсинов при голодании все таки лучше выводить водой