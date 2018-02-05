Золотой пистолет ТТ нашли у врио премьера Дагестана в ходе обыска

Следственный комитет России сообщил о задержании в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств в Дагестане членов регионального правительства, в том числе исполняющего обязанности руководителя Абдусамада Гамидова.

Также были задержаны два заместителя премьера — Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и бывший министр образования республики Шахабас Шахов.



"При проведении следственных мероприятий следователями СКР во взаимодействии с ФСБ России подозреваемые задержаны, по месту их жительства проведены обыски. В ходе обысков у Абдусамада Гамидова изъят золотой пистолет ТТ, пистолеты "Беретта" и ПМ, два автомата Калашникова и боеприпасы", — сообщила официальный представитель ведомства.



В СК пояснили, что в ближайшее время следствие планирует предъявить обвинение всем указанным лицам и ходатайствовать перед судом о заключении их под стражу.