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Несильные снегопады и гололед прогнозируют в Алтайском крае во вторник, 6 февраля.

"В отдельных районах небольшой снег, на дорогах гололедица, утром местами туман, изморозь", — сообщает алтайский ЦГМС.

Дневные температуры в крае составят -7…-12 градусов, в предгорьях -1…-6 градусов. Ветер будет переменный, 2-7 метров в секунду.

В Барнауле без осадков, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет -8…-10 градусов. Ветер ожидается переменный, 2-7 метров в секунду.