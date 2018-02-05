Заместитель министра финансов Илья Трунин заявил, что Министерство финансов России не отказывается от идеи вовсе отменить налог на движимое имущество или сделать его меньше, сообщает РИА "Новости".

"Мы не отказывается от идеи отменить этот налог или его минимизировать", — сказал Трунин, выступая на Неделе российского бизнеса.

По его словам, налог уже снизился в 2018 году с 2,2% на один.

Также замминистра отметил, что не считает такое налогообложение хорошим инструментом, в большинстве стран он не применяется.

Трунин добавил, что власти пытаются отменить его с 2013 года, но это не получается в связи с тем, что есть федеративное устройство государства и есть необходимость предоставить определенный уровень доходов в бюджет.