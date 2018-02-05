Руководство Главного управления МЧС России по Алтайскому краю выступило с открытым обращением к педагогической общественности и всему взрослому населению региона. Поводом послужил случай в Барнауле с гибелью 12-летнего подростка на городском водоеме 1 февраля.

Как отмечается, нынешней зимой это первый случай гибели на замерзшем водоеме на всей территории за Уралом: "Особую тревогу вызывает тот факт, что погиб ребенок, играя на льду реки. Мальчик попал в полынью и не смог выбраться. Сильное течение моментально затянуло его под лед".

Почему постоянные советы и рекомендации спасателей об опасности выхода на лед водоема и важности профилактической работы с детьми остаются без внимания, объяснить невозможно, отмечается в сообщении.

"Сейчас нет смысла говорить о сложнейшей поисковой операции, которая проводилась на протяжении двух дней в опасных условиях, подо льдом. Не изменит ситуации и расследование происшествия, которое проводят правоохранительные службы. Ребёнка, к сожалению, не вернуть, и мы искренне сочувствуем родителям мальчика. А предотвратить трагедии подобного рода вполне возможно. Мы призываем коллектив министерства образования, все общественные силы, взрослое население активизировать и не ослаблять разъяснительную работу с детьми, находить доступные и понятные формы профилактики, просим педагогов максимально использовать воспитательные и методологические технологии, учитывая возраст и особенности развития детей. Со своей стороны специалисты МЧС России — спасатели, пожарные, психологи — готовы оказать всяческую помощь и поддержку в работе с подрастающим поколением. Только заинтересованностью и общими усилиями можно предотвратить любую беду", — отметил начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю генерал-майор внутренней службы Игорь Лисин.

Он также сообщил, что в зимний период представителями МЧС на водоемах края было инициировано более 600 рейдов и патрулирований, проведено около 2 200 тематических занятий с детьми в образовательных учреждениях и свыше 7 000 профилактических бесед с гражданами.