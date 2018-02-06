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Дизайнерскую квартиру с теплыми полами продают в Барнауле за 6,5 млн руб.

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Жилье площадью 125 квадратных метров находится в высотке на улице Лазурной

Фото: avito.ru

Четырехкомнатную квартиру площадью 125 квадратных метров продают в десятиэтажном доме на улице Лазурной в Барнауле за 6,5 млн рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Жилье расположено на седьмом этаже. "Отличный дизайнерский ремонт, система охраны и кондиционирования, теплые полы, встроенная мебель, бытовая техника. Развитая инфраструктура", — отмечает автор объявления.

Также продавец указывает на то, что территория находится под видеонаблюдением. 

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

6.02.2018 09:14
- гость -

что в ней дизайнерского, каждую вторую пишите дизайнерская и про дома тоже самое. пенсионерский вариант, так и пишите

0  0
6.02.2018 09:43
гость

если полы теплые зачем батареи?
Или не сильно теплый пол

0  0
6.02.2018 09:45
- гость -

дизайнер энтот верно нафталина нажрался

0  0
6.02.2018 09:55
Геноцид Эклеров

дизайн в чем заключался? в том, что балкон с комнатой объединили?
или в том, что за ремонт работяги содрали с хозяев дороже, чем обычно?

знаю этот двор и этот дом. для выселок место оживленное, рядом есть магазины.
из минусов - количество пивнух и алкашей, невозможность парковки, и больное ТСЖ.

0  0
6.02.2018 10:02
- гость -

квартира на выселках по цене нормального коттеджа?

0  0
6.02.2018 10:09
Шашлык

Дизайнерская - потому что есть арки и светильники на потолке дугой))

0  0
6.02.2018 10:10
Володя

Лазурная - выселки.. Ха, мне так нравится когда это пишут те, кто дальше исторического центра свой нос не высовывают и не в курсе, что есть жизнь (и даже офисы!) где-то дальше Юрина. Спальный район - ещё соглашусь. Не более. Особенно если учесть, как застраивается город в ту сторону.

0  0
6.02.2018 10:14
- гость -


6.02.2018 10:10
Володя


Смирись Володя. Лазурная это выселки...

0  0
6.02.2018 10:28
- гость -

Ну Ленина тоже выселки только с другой стороны

0  0
6.02.2018 10:33
- гость -

Лучшая Ук, отсутствие алко и других левых личностей как в центре, количество магазинов на квадрат больше чем в центре. Одно из лучших мест в городе для жизни, конкурент только квартал Невский.

0  0
6.02.2018 10:40
Геноцид Эклеров

6.02.2018 10:33
- гость -
ок, не ТСЖ, а УК, но всё равно с больными головами, просто мозгоклюи)
отсутствие акашей? да вы бредите?
в одном только этом доме 4 пивнаря!!! там вечером стаи с баклашками бродят.
количество магазинов? ок, винотека норм магаз. чем еще можете похвалиться?)
конкурент Невский?
это у вас первенство выселок проходит?)))

0  0
6.02.2018 11:00
- гость -

За 3года ни одного алкаша не видел в квартале, (работает охрана) в центре стоит только зайти во дворы и пожалуйста.

0  0
6.02.2018 11:06
- гость -

На территории только квартала больше 200 организаций, кафешек и магазинов, не считая торговых центров вокруг в пешей доступности

0  0
6.02.2018 11:07
- гость -

Рядом бор, срез людей со средним и высоким достатком (нет хруща, старых домов)

0  0
6.02.2018 11:08
- гость -

Каждый вибирает то что ему подходит и удобно)

0  0
6.02.2018 11:11
Элис

6.02.2018 10:14
- гость -
Смирись Володя. Лазурная это выселки...

6.02.2018 10:40
Геноцид Эклеров
в одном только этом доме 4 пивнаря!!! там вечером стаи с баклашками бродят.
-----------------------------
Каждый видит то, что он хочет)))) Я год жила в центре, между Октября и Новым Рынком, и по вечерам ходить с работы домой было достаточно некомфортно из-за кучи поддатых личностей, желающих проводить (да, у нас же центр - место всех "элитных" баров) и молодежи, разговаривающей отнюдь не на русском (любимые студенты международного вуза АГУ) Переехала год назад в Индустриальный район, за этот год три раза на улице видела прямо вот пьяных. Людей, которые набрали пива и идут отдыхать домой я не считаю в принципе, не имею привычки заглядывать в чужие пакеты. Все ТЦ рядом, нормальные больнички тоже, погулять есть где.
Те, кто любят центр, несомненно имеют право на свое мнение, он по-своему прекрасен. Но! считать свое мнение единственно верным - признак ограниченности, имхо.

0  0
6.02.2018 11:12
- гость -

6.02.2018 11:06
- гость -
Зачем мне 200 магазинов и организаций, расположенных на первом этаже, с площадью 2x2 метра?

0  0
6.02.2018 11:13
Элис

Так что пот мне так Индустриальный сейчас один из самых перспективных к развитию районов. По вечерам ходить не страшно, охрана работает, снег с тропинок чистят. Куча детских площадок и уютных кафешек-магазинчиков.

0  0
6.02.2018 11:13
Элис

*по мне, простите

0  0
6.02.2018 11:16
- гость -

Невский, все дома кирпич, (за исключением 3) торговые центры, парк(выглядит правда заметно хуже и неухожено как в квартале) в 2минутах, не переходя дороги, самый чистый ухоженный квартал в городе. Аллея для прогулок, ели, газоны, красив, большая зона для людей без доступа авто.

0  0
6.02.2018 11:18
Геноцид Эклеров

6.02.2018 11:00
- гость -
6.02.2018 11:06
- гость -
6.02.2018 11:07
- гость -

как я понимаю это один и тот же певец Лазурной)
да вы не переживайте так, я же выше сказал, что для выселок это вполне оживленно)
есть кофейня неподалеку, есть Хайри Лемон рядом, неподалеку пивнушка Ганс, рядом есть кинотеатр в Праздничном, там еще и батуты есть)
сплошная лепота)
я ж вас не агитирую продавать там квартиру и переезжать куда-то)
живите себе от души, раз вам и там неплохо)
безусловно, если учесть, что и на Ускова какая-то жизнь есть, то Лазурная тогда центр цивилизации для окрестных)

ту Элис
Новый рынок - Октября не самое лучшее место для проживания одинокой девушки)

0  0
6.02.2018 11:18
- гость -

Охрана, отсутствие алкашей

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