Фото: avito.ru
Четырехкомнатную квартиру площадью 125 квадратных метров продают в десятиэтажном доме на улице Лазурной в Барнауле за 6,5 млн рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье расположено на седьмом этаже. "Отличный дизайнерский ремонт, система охраны и кондиционирования, теплые полы, встроенная мебель, бытовая техника. Развитая инфраструктура", — отмечает автор объявления.
Также продавец указывает на то, что территория находится под видеонаблюдением.
Комментарии
что в ней дизайнерского, каждую вторую пишите дизайнерская и про дома тоже самое. пенсионерский вариант, так и пишите
если полы теплые зачем батареи?
Или не сильно теплый пол
дизайнер энтот верно нафталина нажрался
дизайн в чем заключался? в том, что балкон с комнатой объединили?
или в том, что за ремонт работяги содрали с хозяев дороже, чем обычно?
знаю этот двор и этот дом. для выселок место оживленное, рядом есть магазины.
из минусов - количество пивнух и алкашей, невозможность парковки, и больное ТСЖ.
квартира на выселках по цене нормального коттеджа?
Дизайнерская - потому что есть арки и светильники на потолке дугой))
Лазурная - выселки.. Ха, мне так нравится когда это пишут те, кто дальше исторического центра свой нос не высовывают и не в курсе, что есть жизнь (и даже офисы!) где-то дальше Юрина. Спальный район - ещё соглашусь. Не более. Особенно если учесть, как застраивается город в ту сторону.
6.02.2018 10:10
Володя
Смирись Володя. Лазурная это выселки...
Ну Ленина тоже выселки только с другой стороны
Лучшая Ук, отсутствие алко и других левых личностей как в центре, количество магазинов на квадрат больше чем в центре. Одно из лучших мест в городе для жизни, конкурент только квартал Невский.
6.02.2018 10:33
- гость -
ок, не ТСЖ, а УК, но всё равно с больными головами, просто мозгоклюи)
отсутствие акашей? да вы бредите?
в одном только этом доме 4 пивнаря!!! там вечером стаи с баклашками бродят.
количество магазинов? ок, винотека норм магаз. чем еще можете похвалиться?)
конкурент Невский?
это у вас первенство выселок проходит?)))
За 3года ни одного алкаша не видел в квартале, (работает охрана) в центре стоит только зайти во дворы и пожалуйста.
На территории только квартала больше 200 организаций, кафешек и магазинов, не считая торговых центров вокруг в пешей доступности
Рядом бор, срез людей со средним и высоким достатком (нет хруща, старых домов)
Каждый вибирает то что ему подходит и удобно)
6.02.2018 10:14
- гость -
Смирись Володя. Лазурная это выселки...
6.02.2018 10:40
Геноцид Эклеров
в одном только этом доме 4 пивнаря!!! там вечером стаи с баклашками бродят.
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Каждый видит то, что он хочет)))) Я год жила в центре, между Октября и Новым Рынком, и по вечерам ходить с работы домой было достаточно некомфортно из-за кучи поддатых личностей, желающих проводить (да, у нас же центр - место всех "элитных" баров) и молодежи, разговаривающей отнюдь не на русском (любимые студенты международного вуза АГУ) Переехала год назад в Индустриальный район, за этот год три раза на улице видела прямо вот пьяных. Людей, которые набрали пива и идут отдыхать домой я не считаю в принципе, не имею привычки заглядывать в чужие пакеты. Все ТЦ рядом, нормальные больнички тоже, погулять есть где.
Те, кто любят центр, несомненно имеют право на свое мнение, он по-своему прекрасен. Но! считать свое мнение единственно верным - признак ограниченности, имхо.
6.02.2018 11:06
- гость -
Зачем мне 200 магазинов и организаций, расположенных на первом этаже, с площадью 2x2 метра?
Так что пот мне так Индустриальный сейчас один из самых перспективных к развитию районов. По вечерам ходить не страшно, охрана работает, снег с тропинок чистят. Куча детских площадок и уютных кафешек-магазинчиков.
*по мне, простите
Невский, все дома кирпич, (за исключением 3) торговые центры, парк(выглядит правда заметно хуже и неухожено как в квартале) в 2минутах, не переходя дороги, самый чистый ухоженный квартал в городе. Аллея для прогулок, ели, газоны, красив, большая зона для людей без доступа авто.
6.02.2018 11:00
- гость -
6.02.2018 11:06
- гость -
6.02.2018 11:07
- гость -
как я понимаю это один и тот же певец Лазурной)
да вы не переживайте так, я же выше сказал, что для выселок это вполне оживленно)
есть кофейня неподалеку, есть Хайри Лемон рядом, неподалеку пивнушка Ганс, рядом есть кинотеатр в Праздничном, там еще и батуты есть)
сплошная лепота)
я ж вас не агитирую продавать там квартиру и переезжать куда-то)
живите себе от души, раз вам и там неплохо)
безусловно, если учесть, что и на Ускова какая-то жизнь есть, то Лазурная тогда центр цивилизации для окрестных)
ту Элис
Новый рынок - Октября не самое лучшее место для проживания одинокой девушки)
Охрана, отсутствие алкашей