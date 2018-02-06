Фото: avito.ru

Четырехкомнатную квартиру площадью 125 квадратных метров продают в десятиэтажном доме на улице Лазурной в Барнауле за 6,5 млн рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Жилье расположено на седьмом этаже. "Отличный дизайнерский ремонт, система охраны и кондиционирования, теплые полы, встроенная мебель, бытовая техника. Развитая инфраструктура", — отмечает автор объявления.

Также продавец указывает на то, что территория находится под видеонаблюдением.