ежедневник

6 февраля в истории Барнаула, России и мира

Великий музыкант и популяризатор черной культуры Боб Марли отпраздновал бы 6 февраля 2018 года свое 73-летие. Этот легендарный исполнитель родился в 1945 году, и теперь по случаю его появления на свет Ямайка, а вместе с ней и все почитатели музыки Боба отмечают день Марли.

Также 6 февраля профессиональный праздник у барменов всего мира. Дата праздника выбрана неслучайно — 6 февраля отмечается День святого Аманда, одного из великих христианских апостолов, который считается покровителем виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов.

6 февраля 1900 года впервые в мире передан радиосигнал о бедствии на море.

В 1968 году в этот день открылись X зимние Олимпийские игры во французском Гренобле.

6 февраля 1923 года родился дважды Герой Советского Союза, советский военачальник, маршал авиации Александр Ефимов, который в годы Великой Отечественной войны совершил 222 боевых вылета на штурмовике "Ил-2", в ходе которых уничтожил 85 вражеских самолетов на аэродромах, что стало высшим достижением среди советских летчиков всех родов авиации, и сбил восемь самолетов в воздушных боях, вывел из строя большое количество техники и живой силы противника.

6 февраля 1911 года на свет появился 40-й президент США Рональд Рейган.

А в Барнауле 6 февраля далекого 1907 года состоялась стачка при участии 400 рабочих шубных и пимокатных предприятий. Участники акции протеста требовали равной оплаты в мастерских.