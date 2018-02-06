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6 февраля все работники баров и других питейных заведений отмечают свой профессиональный праздник – Международный день бармена.

Поздравляя всех барменов, портал Amic.ru решил вспомнить фильмы с самыми запоминающимися образами человека за стойкой.

Карты, деньги, два ствола

Бесподобное кино Гая Ричи. Неповторимый Стинг играет роль владельца бара и по совместительству сурового папашу главного героя, серьезно попавшего на деньги. Бармен из музыканта вышел что надо!

От заката до рассвета

Брутальный Дэнни Трехо в легендарном фильме о вампирах. Что тут еще скажешь!

Мои черничные ночи

Удивительно тонкий фильм Вонг Кар Вая. Утонченный Джуд Лоу, стоящий за стойкой. И сладкий привкус черничных ночей.

Коктейль

Этот фильм с молодым Томом Крузом в главной роли сделал барменов всего мира любимчиками публики еще больше, хотя, казалось бы, куда дальше?!

Бар "Гадкий Койот"

Ну а это вообще признанная классика кино о барах. Конечно, это кино – попса для девочек, но его влияние для барной культуры в широком смысле трудно переоценить.