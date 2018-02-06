Фото: Кинопоиск
6 февраля все работники баров и других питейных заведений отмечают свой профессиональный праздник – Международный день бармена.
Поздравляя всех барменов, портал Amic.ru решил вспомнить фильмы с самыми запоминающимися образами человека за стойкой.
Карты, деньги, два ствола
Бесподобное кино Гая Ричи. Неповторимый Стинг играет роль владельца бара и по совместительству сурового папашу главного героя, серьезно попавшего на деньги. Бармен из музыканта вышел что надо!
От заката до рассвета
Брутальный Дэнни Трехо в легендарном фильме о вампирах. Что тут еще скажешь!
Мои черничные ночи
Удивительно тонкий фильм Вонг Кар Вая. Утонченный Джуд Лоу, стоящий за стойкой. И сладкий привкус черничных ночей.
Коктейль
Этот фильм с молодым Томом Крузом в главной роли сделал барменов всего мира любимчиками публики еще больше, хотя, казалось бы, куда дальше?!
Бар "Гадкий Койот"
Ну а это вообще признанная классика кино о барах. Конечно, это кино – попса для девочек, но его влияние для барной культуры в широком смысле трудно переоценить.
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