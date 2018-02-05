Российская команда по биатлону не примет участия в церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на тренера сборной Рикко Гросса.

Помимо биатлонистов, от участия отказались хоккеисты (команда находится на сборах в городе Анянь), фигуристы (спортсмены участвуют в командных соревнованиях), шорт-трекисты и саночники (на следующий день после открытия им предстоит выйти на лед), а также команда по керлингу (сборная прилетит в Южную Корею на следующий день после церемонии).

Открытие состоится 9 февраля на Олимпийском стадионе в Пхёнчхане. Всего в Южную Корею приедут 169 российских спортсменов, которые выступят под олимпийским флагом и в специальном статусе "Олимпийский атлет из России".

Ранее комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) отказалась выдавать приглашения 13 российским спортсменам и 2 тренерам, которых Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал 1 февраля.