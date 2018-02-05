Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев подготовил поправки в федеральное законодательство, регулирующее правила торговли. Он решил заставить магазины не хитрить с ценами на продукты и указывать их не только за единицу товара, но и за килограмм либо литр, пишет "Парламентская газета".

Цивилев привел в пример бутылки молока: у одних производителей емкость тары — один литр, у других — 930, 950, 970 миллилитров. То же самое — с растительным и сливочным маслом, сметаной, творогом и еще десятком видов продуктов. Упаковки обычные по размеру, но в них — чуть меньше товара, чем привык потребитель.

Депутат назвал такую тактику торговли манипуляцией покупателями. "Человек думает, что покупает товар дешевле, а на самом деле — дороже. Если человек среднего возраста еще может быстро в уме поделить и перемножить несколько чисел, то пожилому человеку это трудно. Так что под ударом манипуляторов в первую очередь оказываются пенсионеры".

Цивилев не скрывает, что идею законопроекта он подсмотрел в Финляндии, где в продуктовых магазинах на ценнике значится не только стоимость конкретной упаковки, но и цена в пересчете на килограмм или литр продукции. Так что покупатель сразу видит, какой товар действительно дешевле, и вычислять ничего не надо.

"По российскому законодательству магазин должен указывать цену за единицу продукции, а указывать ли ее за килограмм — это уже на совести торговцев. Некоторые российские торговые сети это делают, но таких мало. А я считаю, что так должны поступать все магазины, чтобы не вводить покупателей в заблуждение размерами упаковки", — сказал Цивилев.

Депутат для начала отправил свой законопроект в Министерство промышленности и торговли, чтобы там его оценили и написали отзыв. Если одобрят, то письмо Минпромторга он приложит к документу, когда будет вносить его на рассмотрение петербургского Заксобрания, а потом и Госдумы. Если же чиновники сочтут, что манипуляция поведением покупателя — это нормально, то почитать их объяснение тоже будет интересно.