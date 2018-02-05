Советская пушка калибра 130 миллиметров АК-130 является одной из лучших корабельных артиллерийских установок для защиты от роя беспилотников и огневой поддержки сухопутных войск, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на издание The National Interest.

Система, по мнению американских экспертов, представляет смертельную угрозу для корабля противника, оказавшегося в зоне поражения.

Возможности АК-130 объясняются такими ее характеристиками, как скорострельность, масса снаряда и большой боекомплект. АК-130 позволяет делать 80 выстрелов в минуту, снаряд массой около 33 килограммов поражает цель на расстоянии до 23 километров. Система оснащена РЛС сопровождения цели, баллистическим вычислителем и лазерным дальномером.

Масса системы — более 100 тонн, еще около 40 тонн — масса погреба. Для сравнения, американская 127-миллиметровая одноствольная установка Mark 45 весит 45 тонн, а в ее погребе 20 готовых к выстрелу зарядов, тогда как АК-130 может нести в девять раз больше боеприпасов, отмечает The National Interest.

Разработка АК-130 началась в 1976 года в КБ "Арсенал". Двуствольная система принята на вооружение СССР в 1985 году. АК-130 размещены на кораблях ВМФ России, в частности проектов 956, 1144 и 1164.