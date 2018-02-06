Последние три блок-секции барнаульского дома по адресу: улица Антона Петрова, 254 введены в эксплуатацию. Проблемный объект все-таки, несмотря на предбанкротное состояние застройщика – ОАО "СтройГАЗ", сдан в срок. Лично убедиться в этом 5 февраля решил губернатор Алтайского края Александр Карлин.

Строительство дома "СтройГАЗ" начал еще в 2011 году. Шесть блок-секций были сданы в 2015-2016 годах, 431 семья получила квартиры. В 2016 году из-за финансовых трудностей застройщик приостановил работы на трех последних блок-секциях, в подвешенном состоянии оказались 183 дольщика. В отношении компании суд ввел процедуру наблюдения.

В 2017 году работы были возобновлены. Учитывая, что процедура передачи квартир в случае объявления застройщика банкротом и введения конкурсного производства могла занять от двух и более лет, правительство края вмешалось в ситуацию. "В трех блок-секциях 185 квартир, общая площадь – 8 900 кв. м жилья. 29 января все три секции были введены в эксплуатацию", - рассказал главе региона Андрей Ткаченко. Таким образом, дом был сдан в установленные договорами с дольщиками сроки — до 1 февраля 2018 года. Стоимость работ на трех заключительных блок-секциях превысила 300 млн рублей, возведение всего дома оценивается почти в 1 млрд рублей.

"С каким трудом нам это далось — это отдельная история, но благополучно завершившаяся. Здесь активно принимали участие и застройщик, и контролирующие краевые службы, и администрация Барнаула. На этом объекте у нас сложились деловые отношения с коллективом дольщиков. Они сформировали инициативную группу, которая каждый день находилась на объекте, выполняла свои обязанности. Госинспекция, в свою очередь, информировала дольщиков. Такое конструктивное взаимодействие дало положительный результат", — подчеркнул Александр Карлин.

По словам губернатора, в крае активно ведется строительство в соответствии с законом о долевом участии граждан. В 2017 году по этой схеме возводилось 148 домов — 85% всех строящихся многоквартирных жилых зданий в регионе. Большую часть домов возводили в нормативные сроки, лишь по трем объектам застройщики вышли за пределы временных рамок. Два проблемных дома находятся в Новоалтайске, один — в Барнауле. "Все дома, которые строятся по схеме долевого участия, на контроле, проблемные же объекты — на особом контроле. Ни один дом не остается без нашего внимания и заботы. Ни один житель Алтайского края, вложивший свои трудовые деньги в долевое строительство, не оставлен без помощи", — подчеркнул г-н Карлин.

Представительница от будущих жителей дома по ул. Антона Петрова, 254 Лилия Белькова поблагодарила губернатора за особое внимание к проблемам дольщиков. Стоит отметить, что недавно Александр Карлин утвердил изменения в региональные законы "О регулировании отдельных отношений в сфере строительства, направленных на защиту прав и законных интересов участников строительства жилья на территории Алтайского края" и "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков".

Изменения предусматривают предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства пострадавшему лицу после ликвидации застройщика по результатам процедуры банкротства и реализации его имущества в случае удовлетворения его денежных требований застройщиком в размере менее 30% от суммы, вложенной в строительство проблемного объекта.

Следующий шаг для дольщиков высотки по ул. Антона Петрова – оформление документов и передача недвижимости собственникам. "СтройГаз" должен пригласить дольщиков, чтобы каждый осмотрел свою квартиру. После этого компания должна подписать с каждым лично акт приема-передачи квартиры, на основании которого дольщик уже регистрирует свое право, а также вручить ключи от квартир.

Напомним, что в течение 2017 года часть дольщиков проблемного долгостроя периодически устраивала митинги, призывая "СтройГАЗ" не затягивать со сроками ввода жилья в эксплуатацию. Ситуацию осложняло то, что компания в случае с домом по улице Антона Петрова, 254 изначально выступала как заказчик и подрядчик.

Между тем краевая Госинспекция и региональная прокуратура в прошлом году установили факт использования средств дольщиков, предназначенных для достройки дома, не по назначению. Речь изначально шла о сумме в 115,4 млн рублей, впоследствии застройщик частично устранил нарушения, снизив ее до 33,2 млн рублей. Добавим, уголовного дела по данному факту не заводилось.