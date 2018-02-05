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Россиянам предложат заплатить налоги авансом

, ИА "Амител"
Законопроект касается налога на имущество физлиц, земельного и транспортного налога

Фото: wellwritten.ru

Правительство предлагает дать физлицам возможность уплатить имущественные налоги авансом. Соответствующий законопроект одобрен к принятию в первом чтении на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам, пишет "Парламентская газета".

Законопроект предлагает внести поправки в Налоговый кодекс. По словам замминистра финансов Ильи Трунина, правительство предлагает дать возможность физлицам, которые платят имущественные налоги, добровольно перечислять денежные средства в качестве авансового взноса, а затем при наступлении сроков платежа налоговые органы самостоятельно "разносят" поступившие средства по видам платежей.

Законопроект касается налога на имущество физлиц, земельного и транспортного налога.

"Таким образом, чтобы не связываться каждый раз с заполнением реквизитов по трем видам налогов, можно будет один раз заплатить деньги, и налоговые органы сами разнесут эти деньги по счетам", — отметил Трунин.

Он также подчеркнул, что предложенный механизм налогоплательщик может использовать добровольно.  

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

5.02.2018 23:51
Dmitry Shemonaev_vk

Тогда и подачку авансом пусть платят.

0  0
6.02.2018 06:14
- гость -

Это даже не идиотизм, это полная деградация.

0  0
6.02.2018 07:42
- гость -

И за утилизацию себя тоже расияне пусть предоплатой плотют!

0  0
6.02.2018 08:19
Filin

у Киргизии возьмите налоги

0  0
6.02.2018 08:43
- гость -

Зашибись. Мы заплатили, вон 240 лямов зелени киргизам подарили, можете защитать в аванс всем "россиянам".

0  0
6.02.2018 09:41
- гость -

Можно платить налоги честным людям, а жуликам и ворам как то нет желания

0  0
6.02.2018 10:16
- гость -





Кто скажет, чем налоги отличаются от податей и оброков. И что платят граждане России?



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6.02.2018 10:28
:)

Видать, ребята не знают, что будет осенью. Поэтому решили хапнуть авансом.

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6.02.2018 10:46
- гость -

Локтем до пупа достанете??? Вот тогда и будет ваи аванс!!

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6.02.2018 11:13
Раganka

Имея зарплаты по 400 тыс конечно можно не заметить налоги в 15-20 тыс за имущество.
Но ведь большинство россиян имеют зарплату на еду и вечно растущую коммуналку, едва хватает на одежду, тут уж не до налогов.

Данная ситуация в очередной раз показывает как далеки от народа министры и законотворцы.

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6.02.2018 11:16
- гость -

Хотя конечно , налоги удобнее платить по немногу несколько месяцев, чем тыщ 5-8 единовременно.

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