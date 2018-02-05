Правительство предлагает дать физлицам возможность уплатить имущественные налоги авансом. Соответствующий законопроект одобрен к принятию в первом чтении на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам, пишет "Парламентская газета".
Законопроект предлагает внести поправки в Налоговый кодекс. По словам замминистра финансов Ильи Трунина, правительство предлагает дать возможность физлицам, которые платят имущественные налоги, добровольно перечислять денежные средства в качестве авансового взноса, а затем при наступлении сроков платежа налоговые органы самостоятельно "разносят" поступившие средства по видам платежей.
Законопроект касается налога на имущество физлиц, земельного и транспортного налога.
"Таким образом, чтобы не связываться каждый раз с заполнением реквизитов по трем видам налогов, можно будет один раз заплатить деньги, и налоговые органы сами разнесут эти деньги по счетам", — отметил Трунин.
Он также подчеркнул, что предложенный механизм налогоплательщик может использовать добровольно.
Комментарии
Тогда и подачку авансом пусть платят.
Это даже не идиотизм, это полная деградация.
И за утилизацию себя тоже расияне пусть предоплатой плотют!
у Киргизии возьмите налоги
Зашибись. Мы заплатили, вон 240 лямов зелени киргизам подарили, можете защитать в аванс всем "россиянам".
Можно платить налоги честным людям, а жуликам и ворам как то нет желания
Кто скажет, чем налоги отличаются от податей и оброков. И что платят граждане России?
Видать, ребята не знают, что будет осенью. Поэтому решили хапнуть авансом.
Локтем до пупа достанете??? Вот тогда и будет ваи аванс!!
Имея зарплаты по 400 тыс конечно можно не заметить налоги в 15-20 тыс за имущество.
Но ведь большинство россиян имеют зарплату на еду и вечно растущую коммуналку, едва хватает на одежду, тут уж не до налогов.
Данная ситуация в очередной раз показывает как далеки от народа министры и законотворцы.
Хотя конечно , налоги удобнее платить по немногу несколько месяцев, чем тыщ 5-8 единовременно.