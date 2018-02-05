Правительство предлагает дать физлицам возможность уплатить имущественные налоги авансом. Соответствующий законопроект одобрен к принятию в первом чтении на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам, пишет "Парламентская газета".

Законопроект предлагает внести поправки в Налоговый кодекс. По словам замминистра финансов Ильи Трунина, правительство предлагает дать возможность физлицам, которые платят имущественные налоги, добровольно перечислять денежные средства в качестве авансового взноса, а затем при наступлении сроков платежа налоговые органы самостоятельно "разносят" поступившие средства по видам платежей.

Законопроект касается налога на имущество физлиц, земельного и транспортного налога.

"Таким образом, чтобы не связываться каждый раз с заполнением реквизитов по трем видам налогов, можно будет один раз заплатить деньги, и налоговые органы сами разнесут эти деньги по счетам", — отметил Трунин.

Он также подчеркнул, что предложенный механизм налогоплательщик может использовать добровольно.