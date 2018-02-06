Валентин Уваров, в 2014-2016 годах занимавший должность директора департамента пилотируемых космических комплексов Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК), предложил ввести в России "лунный оброк", пишут "Известия".

Уваров заявил, что реализация лунной программы, включая создание национальной околоземной станции, потребует от России около 38 миллиардов долларов (2,15 триллиона рублей) в течение 15 лет.

Данные средства эксперт предлагает получить, обложив население страны новым налогом.

"Если разделить эту гигантскую сумму, например, на 100 миллионов человек, получится по 21 500 рублей на человека. Разделив на 15 лет, мы получим 120 рублей в месяц", — разъяснил Уваров.

В настоящее время Россия и США сотрудничают по проекту МКС, также допускается взаимодействие в рамках планируемой международной окололунной станции DSG (Deep Space Gateway). Заявление о намерениях по последней программе "Роскосмос" и НАСА подписали в сентябре 2017 года.