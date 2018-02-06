Валентин Уваров, в 2014-2016 годах занимавший должность директора департамента пилотируемых космических комплексов Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК), предложил ввести в России "лунный оброк", пишут "Известия".
Уваров заявил, что реализация лунной программы, включая создание национальной околоземной станции, потребует от России около 38 миллиардов долларов (2,15 триллиона рублей) в течение 15 лет.
Данные средства эксперт предлагает получить, обложив население страны новым налогом.
"Если разделить эту гигантскую сумму, например, на 100 миллионов человек, получится по 21 500 рублей на человека. Разделив на 15 лет, мы получим 120 рублей в месяц", — разъяснил Уваров.
В настоящее время Россия и США сотрудничают по проекту МКС, также допускается взаимодействие в рамках планируемой международной окололунной станции DSG (Deep Space Gateway). Заявление о намерениях по последней программе "Роскосмос" и НАСА подписали в сентябре 2017 года.
Комментарии
Лучше оброк на полет на Марс собирать.Там ценник на порядок больше, а результат будет тем же.
предлагаю Уварова первым же ракетоносителем отправить в космос. можно даже в скафандре. но кислорода максимум на 1,5 часа.
Уже давно предлагаю ввести налог на рукоблудие! Вычитать среднего рукоблуда по Стране- например : я-7 раз в дён, гарант-0 раз в дён. Среднее- 3,5 раза в дён. Умножаем на количество зпчарованых,умножаем на 53 руб.за раз- всё Мы на марсе!
чо 120 рублей-то, чо так скромно. Сразу пол зарплаты - вот это по-нашему, по россиянцки
А этот с диагнозом от Кащенко какую сейчас должность занимает ?
"Если разделить эту гигантскую сумму, например, на 100 миллионов человек, получится по 21 500 рублей на человека. Разделив на 15 лет, мы получим 120 рублей в месяц"
Есть только одна проблема... Вам жуликам сколько денег не давай, всё равно всё разворуете. Для примера можно подсчитать сколько народ НДС платит. На эти деньги можно Звезду смерти построить!
а зачем обсуждать нездоровые фантазии рядового гражданина РФ, который не занимает никакой официальной должности, и именует себя ыкспердом?
я бы на месте мужчин переживала по другому вопросу- о налоге на бездетность, помните, такой был в СССР? мой дядя платил его, потому что жена не могла родить ребёнка, а того, что на стороне-его не учитывали ))
У меня более чоткое предложение. Давайте всей страной разово сбросимся мне по 10 рублей.
Надо ввести налог на депутатство и экпертизм. В размере равном их доходу минус десять тыщь (они сами считают, что на десять тыщь жать можно). И что бы платили они его пожизненно, даже если вернутся со своих кресел дворы мести. Хотя нет, тогда дворы в мусоре и грязи погрязнут.
Может Уварову скинемся-пущай летит. Хотя... морду набить дешевле...