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Новым налогом предложили обложить россиян: на полет на Луну

, ИА "Амител"
Это не должно предусматривать обязательных фиксированных платежей, а только среднюю рекомендованную цифру

Фото: tested.com

Валентин Уваров, в 2014-2016 годах занимавший должность директора департамента пилотируемых космических комплексов Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК), предложил ввести в России "лунный оброк", пишут "Известия".

Уваров заявил, что реализация лунной программы, включая создание национальной околоземной станции, потребует от России около 38 миллиардов долларов (2,15 триллиона рублей) в течение 15 лет.

Данные средства эксперт предлагает получить, обложив население страны новым налогом.

"Если разделить эту гигантскую сумму, например, на 100 миллионов человек, получится по 21 500 рублей на человека. Разделив на 15 лет, мы получим 120 рублей в месяц", — разъяснил Уваров.

В настоящее время Россия и США сотрудничают по проекту МКС, также допускается взаимодействие в рамках планируемой международной окололунной станции DSG (Deep Space Gateway). Заявление о намерениях по последней программе "Роскосмос" и НАСА подписали в сентябре 2017 года.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

6.02.2018 06:21
- гость -

Лучше оброк на полет на Марс собирать.Там ценник на порядок больше, а результат будет тем же.

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6.02.2018 07:14
- гость -

предлагаю Уварова первым же ракетоносителем отправить в космос. можно даже в скафандре. но кислорода максимум на 1,5 часа.

0  0
6.02.2018 07:33
- гость -

Уже давно предлагаю ввести налог на рукоблудие! Вычитать среднего рукоблуда по Стране- например : я-7 раз в дён, гарант-0 раз в дён. Среднее- 3,5 раза в дён. Умножаем на количество зпчарованых,умножаем на 53 руб.за раз- всё Мы на марсе!

0  0
6.02.2018 08:15
Filin

чо 120 рублей-то, чо так скромно. Сразу пол зарплаты - вот это по-нашему, по россиянцки

0  0
6.02.2018 08:40
- гость -

А этот с диагнозом от Кащенко какую сейчас должность занимает ?

0  0
6.02.2018 08:58
- гость -

"Если разделить эту гигантскую сумму, например, на 100 миллионов человек, получится по 21 500 рублей на человека. Разделив на 15 лет, мы получим 120 рублей в месяц"

Есть только одна проблема... Вам жуликам сколько денег не давай, всё равно всё разворуете. Для примера можно подсчитать сколько народ НДС платит. На эти деньги можно Звезду смерти построить!

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6.02.2018 09:38
Геноцид Эклеров

а зачем обсуждать нездоровые фантазии рядового гражданина РФ, который не занимает никакой официальной должности, и именует себя ыкспердом?

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6.02.2018 10:17
гость

я бы на месте мужчин переживала по другому вопросу- о налоге на бездетность, помните, такой был в СССР? мой дядя платил его, потому что жена не могла родить ребёнка, а того, что на стороне-его не учитывали ))

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6.02.2018 10:22
:)

У меня более чоткое предложение. Давайте всей страной разово сбросимся мне по 10 рублей.

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6.02.2018 10:43
- гость -

Надо ввести налог на депутатство и экпертизм. В размере равном их доходу минус десять тыщь (они сами считают, что на десять тыщь жать можно). И что бы платили они его пожизненно, даже если вернутся со своих кресел дворы мести. Хотя нет, тогда дворы в мусоре и грязи погрязнут.

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6.02.2018 10:50
- гость -

Может Уварову скинемся-пущай летит. Хотя... морду набить дешевле...

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