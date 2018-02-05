Министерство внутренних дел России не планирует вводить переэкзаменовку для лиц, срок водительских удостоверений которых истек, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Представители Главного управления по безопасности дорожного движения также подтвердили, что планов по повторной теоретической аттестации водителей при замене истекшего водительского удостоверения в настоящее время не предусматривается.

Ранее Союз автошкол России выступил с инициативой о введении переэкзаменовки по теории при замене водительских удостоверений.