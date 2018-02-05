Сотрудники столичной Госавтоинспекции остановили автомобиль скандально известного актера Алексея Панина, который оказался злостным нарушителем ПДД. Были составлены административные протоколы за неуплату дорожных штрафов, сообщает LIFE.

Точная сумма, которую Панин задолжал столичной ГИБДД, неизвестна. Однако, по данным сайта Службы судебных приставов, речь может идти о сумме более 1 млн рублей. Впрочем, помимо дорожных штрафов, у актера есть и другие долги.

Отмечается, что Панину может грозить арест до 15 суток. Другие подробности пока неизвестны.

Ранее Панин выложил в своем "Инстаграме" видео, где он мчится на высокой скорости непристегнутым.