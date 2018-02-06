Ученые из Томского госуниверситета разработают способ оценки качества аптасенсоров, позволяющих выявлять рак на ранних стадиях, сообщает "Русская планета".

Аптасенсор как аналитический прибор определяет опухолевые маркеры в крови и плазме пациента. Его особенностями являются повышенная чувствительность и низкий порог обнаружения целевых объектов. В качестве мишеней аппарат реагирует на вирусы, белки и поражённые недугом клетки.

В зависимости от качества модификации поверхности прибора одноцепочными молекулами ДНК сенсор дает отклик на заданную мишень.

Отмечается, что на данный момент в медицине нет метода оценки структуры этого поверхностного слоя.