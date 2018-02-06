Почти половина барнаульцев довольны своим местом работы. Это выяснила служба исследований сайта HeadHunter в ходе специального опроса.

46% участников опроса указали, что довольны нынешним местом работы. Этот результат выше, чем в среднем по России, на 3%.

При этом оказалось, что чем старше специалисты, тем больше число удовлетворенных своей работой.

Так, среди опрошенных в возрасте от 18 до 25 лет доля довольных составила 35%, среди респондентов старше 45 лет аналогичная доля составила уже 51%.

Также выяснилось, что больше всего довольны своей работой сотрудники сферы "Информационные технологии, интернет, телеком" (54%). На втором месте - топ-менеджеры (52%), на третьем – "Управление персоналом, тренинги" (50%).

Категорически недовольны своей работой 41% барнаульцев. Среди них большинство – представители сфер "Начало карьеры, студенты" и "Рабочий персонал".