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Число довольных своей работой в Барнауле больше, чем в среднем по России

, ИА "Амител"
Чем старше специалисты, тем больше среди них довольных работой

Фото: Hr-portal.ru

Почти половина барнаульцев довольны своим местом работы. Это выяснила служба исследований сайта HeadHunter в ходе специального опроса.

46% участников опроса указали, что довольны нынешним местом работы. Этот результат выше, чем в среднем по России, на 3%.

При этом оказалось, что чем старше специалисты, тем больше число удовлетворенных своей работой.

Так, среди опрошенных в возрасте от 18 до 25 лет доля довольных составила 35%, среди респондентов старше 45 лет аналогичная доля составила уже 51%.

Также выяснилось, что больше всего довольны своей работой сотрудники сферы "Информационные технологии, интернет, телеком" (54%). На втором месте - топ-менеджеры (52%), на третьем – "Управление персоналом, тренинги" (50%).

Категорически недовольны своей работой 41% барнаульцев. Среди них большинство – представители сфер "Начало карьеры, студенты" и "Рабочий персонал".


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Комментарии

6.02.2018 07:15
гость

Амик жжет)

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6.02.2018 08:15
- гость -

Рассмешил амик с утра )))))

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6.02.2018 08:52
к.к.к.

и я, житель Барнаула, доволен. но... сейчас работаю в Омске. до Омска работал в Кемерово. а перед новым годом в Самаре. и сын тоже доволен. только работает в Москве.

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6.02.2018 09:47
- гость -

Это случайно не из доклада губернатора...??

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6.02.2018 09:51
Геноцид Эклеров

а чо смешного?
вообще работать на нежеланной работе, как и жить с нежеланной женой - это, вообще-то, катастрофа.
не нравится - надо менять.

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