Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин по итогам рассмотрения данных, полученных от крупнейших нефтяных компаний, заявил, что цена на бензин в ближайшее время расти не будет, передает ТАСС.

"Общее понимание ситуации в том, что она стабильная, условий для необоснованного роста цен не существует", — сказал Голомолзин, говоря о ситуации на рынке нефтепродуктов.

По его словам, такие выводы можно сделать на основании сложившейся прозрачной инфраструктуры рынка нефтепродуктов, в частности биржевых индикаторов.

"Ситуация такова, что не прогнозируется рост цен на бензин и дизельное топливо", — добавил чиновник.

Из данных, которые в ФАС предоставили "Роснефть", "Лукойл", "Газпром нефть" и "Татнефть", следует, что топливо будет продаваться на бирже в необходимых объемах, поэтому негативное влияние рынка можно исключить.