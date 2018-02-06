Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин по итогам рассмотрения данных, полученных от крупнейших нефтяных компаний, заявил, что цена на бензин в ближайшее время расти не будет, передает ТАСС.
"Общее понимание ситуации в том, что она стабильная, условий для необоснованного роста цен не существует", — сказал Голомолзин, говоря о ситуации на рынке нефтепродуктов.
По его словам, такие выводы можно сделать на основании сложившейся прозрачной инфраструктуры рынка нефтепродуктов, в частности биржевых индикаторов.
"Ситуация такова, что не прогнозируется рост цен на бензин и дизельное топливо", — добавил чиновник.
Из данных, которые в ФАС предоставили "Роснефть", "Лукойл", "Газпром нефть" и "Татнефть", следует, что топливо будет продаваться на бирже в необходимых объемах, поэтому негативное влияние рынка можно исключить.
Комментарии
4 февраля 2018 года на заправке Лукойл 92 бензин стоил 36.85 рубля, а 5 февраля уже 37.00 рубля.
То, что цена вырастет, сомнения не вызывает. Даже дата начала массового повышения цен на всё известна - с 19 марта. Вопрос на сколько и с какой динамикой будет расти цена.
Если россиянцы ещё могут покупать бензин для ежедневных поездок на личном автомобиле, значит цена ещё недостаточно высока. Есть ещё маневр для роста.