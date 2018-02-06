Президент России Владимир Путин ратифицировал протокол к соглашению между Россией и Киргизией, предполагающий списание долга республике в размере $240 млн. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее списание долга одобрили Госдума и Совет Федерации.

В июне прошлого года президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что министры финансов России и Киргизии обменялись протоколами о списании всех долгов государству.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил списание долгов развитием отношений между странами.