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Путин одобрил списание Киргизии долга в размере $240 млн

, ИА "Амител"
Ранее Володин объяснил списание долгов развитием отношений между странами

Фото: static4.businessinsider.com

Президент России Владимир Путин ратифицировал протокол к соглашению между Россией и Киргизией, предполагающий списание долга республике в размере $240 млн. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее списание долга одобрили Госдума и Совет Федерации.

В июне прошлого года президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что министры финансов России и Киргизии обменялись протоколами о списании всех долгов государству.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил списание долгов развитием отношений между странами.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Партнёры

Комментарии

6.02.2018 06:34
86

Этого пожелали россияне, это их решение, которое воплотил в жизнь добровольно избранный ими президент.

0  0
6.02.2018 06:34
Сталинский Сокол

Этому Чудику, бездарности и абсолютной посредственности. Все кажется, что тем самым он завоюет уважение, дружбу и признание в лице бывших республик. Ни друзей, ни соратников, у России сегодня нет. Есть Воры и Жулики, сидящие в Кремле. И презрение как нашего Народа, так и презрение к нашей стране других государств. И все это, благодаря тупоголовой политики, наших прозаседавшихся у кормушки государства.

0  0
6.02.2018 07:04
Гость

Он будет чудить и дальше , народ для него уже никто. А вы продолжайте голосовать за него за Пу...ти...на!!! И у вас всё будет только обещания. Засиделся он . Народу и стране уже давно нужен другой президент. Ед. рос. Уже себя изжила. Смешат народ!!!!

0  0
6.02.2018 07:08
- гость -

у богатых свои причуды. вам, нищебродам , не понять

0  0
6.02.2018 07:14
ыыы

кемска волость ?.......да забирайте ! из своего кармана бы раздавал..................

0  0
6.02.2018 07:39
- гость -

Да у Нас этого гуталина завались!

0  0
6.02.2018 07:49
- гость -

После культа узнаем суммы откатов за эту доброту.

0  0
6.02.2018 07:51
гость

Да сколько можно?! Лучше бы о пенсионерах позаботился, а то как индексировать пенсии -инфляция нулевая. Разбазаривают народные деньги

0  0
6.02.2018 07:56
- гость -

Уважаемый президент! А спишите мне ипотеку тогда!

0  0
6.02.2018 08:03
- гость -

Браво, браво. Со своего населения содрать три шкуры, и всем кому не лень раздать.

0  0
6.02.2018 08:04
- гость -

Других способов заполучить "союзников" у него видимо нет.

0  0
6.02.2018 08:06
- гость -

Как называется дружба по расчету?
И что бывает когда денежные подачки иссякают?
Либо кто-то предложит больше?

0  0
6.02.2018 08:08
- гость -

странно, что он делает это перед выборами! уж не выжил ли из ума старик за 19 лет царства?

0  0
6.02.2018 08:12
- гость -

6.02.2018 08:08
- гость -

Киргизороссияне пообещали за него проголосовать?

0  0
6.02.2018 08:27
- гость -

6.02.2018 08:12 ну киргизороссиян пара млн., а русских голосов больше убудет. хотя
«Важно не как голосуют, а как считают.» Сталин.

0  0
6.02.2018 08:32
Шекельме

Вы определились бы что ли - "странно, что перед выборами" или "у нас нет выборов".

0  0
6.02.2018 08:40
- гость -

лет 70 назад это назвали бы вредительством, со всеми вытекающими...

0  0
6.02.2018 08:41
- гость -

Вот поэтому и уроганит, что выборов в стране нет, и хлопец знает, что 70% как минимум ему гарантировано. Его еще не зарегистрировали кандидатом, ЦИК не выдал ему удостоверения, а значит избирательного счета у паренька нет! Но весь город завешан его билбордами - а кто заплатил на него и кто рискнул эти билборды изготовить и разместить...

0  0
6.02.2018 08:46
- гость -

явка ему очень важна для отчета перед мировым правительством и пускания пыли в глаза собственному народу.

0  0
6.02.2018 08:52
- гость -

Лучше бы о пенсионерах позаботился, а то как индексировать пенсии -инфляция нулевая.
------------------------

А зачем ему пенсионерах заботится? Они и так с радостью побегут за него голосовать.

0  0
6.02.2018 09:19
- гость -

даже голосовать не пойду! нет там выбора кому голос бы свой отдал!

0  0
6.02.2018 09:35
Александр

А кто мне кредит простит,другим помогаем а своих топят.

0  0
6.02.2018 09:36
Геноцид Эклеров

6.02.2018 08:41
- гость -
27 декабря 2017 года он официально зарегистрирован ЦИК в качестве кандидата.

по сабжу:
мне очень интересно было бы услышать официальный комментарий по списанию суверенного долга от правительства РФ, как органа подготовившего документ, или от пресс-секретаря президента РФ, как ратификатора этого протокола.
хочу услышать их мотивацию.
каким образом это списание в дальнейшем скажется на ВТС России с Киргизией, или на присутствии нашей военной базы на территории аэропорта Бишкека.
просто объясните для чего это делается.

0  0
6.02.2018 09:45
Александр

Лучше бы пенсию поднял и зарплату.Молодым ребятам нет работы.Куда не сунься везде нужен стаж,а где он его возмёт после окончания учёбы.Лучше бы об этом подумали.А то работы много,а по специальности не куда не устроится.Ужас какой то.Зато долги списываем,а они нас потом режут за наше добро.

0  0
6.02.2018 09:50
- гость -

6.02.2018 07:56
- гость -
Уважаемый президент! А спишите мне ипотеку тогда!

И мне!!!

0  0
6.02.2018 09:55
- гость -


6.02.2018 09:36
Геноцид Эклеров
На сегодняшний день кандидатами в Президенты зарегистрированы только Грудинин и Жириновский.
Удостоверение и регистрацию в качестве кандидата в Президенты Путин может получить не ранее 10 февраля, поэтому и избирательного счета у него нет! А 27 декабря у него только приняли документы для регистрации...
По этому поводу вопрос к госпоже Акимовой - кто оплачивал билборды Путина и их размещение?!

0  0
6.02.2018 10:00
- гость -


6.02.2018 09:36
Геноцид Эклеров

Путин - Подал документы в ЦИК 27.12.2017, ЦИК утвердил документы 28.12.2017.
Грудинин - Подал документы в ЦИК 28.12.2017, ЦИК утвердил документы 29.12.2017.
Зарегистрирован в качестве кандидата 12.01.2018.
Жириновский - Подал документы в ЦИК 28.12.2017, ЦИК утвердил документы 29.12.2017
Зарегистрирован в качестве кандидата 12.01.2018.

Поскольку эти данные во всех СМИ, Вы намеренно дезинформируете...

0  0
6.02.2018 10:11
гость

если бы я была президентом, то хотя бы трикотажем у них забрала бОльшую часть...что ж вы такой не хозяйственный-то, Владимир Владимирович?

0  0
6.02.2018 10:21
Геноцид Эклеров

6.02.2018 10:00
- гость -
ок, согласен, воспользовался непроверенной информацией.
на сегодняшний день его статус:
Зарегистрированы уполномоченные представители, разрешено открыть избирательный банковский счёт. Подписные листы сданы в ЦИК.

6.02.2018 09:55
- гость -
так как счет открыт в соответствии с разрешения ЦИК, то и оплата производится законным способом.

0  0
6.02.2018 10:55
- гость -

А им вроде недавно он уже прощал, жалостливый наш. Сам нищеброд, на прицепе ездит до сих пор, хочет, чтобы и мы на нем ездили?

0  0
6.02.2018 10:57
- гость -

Ну и теперь, когда киргизы нам (не ВВПутину, а именно нам, так как за наш счет этот аттракцион щедрости) ничего не должны, они махом лягут под американцев. Еще больше их военных сил там появится, тренировочные лагеря а-ля ИГИЛ там устроят и прочая, прочая, прочая

0  0
6.02.2018 11:04
- гость -


6.02.2018 10:21
Геноцид Эклеров
Вы, эта опять путаетесь, есть надежда, что добросовестно...Хлопец не является кандидатом в президенты - не зарегистрирован, поэтому билборды с датой 18.03.2018 заказывать и размещать не имеет права!

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