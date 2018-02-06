Депутаты фракции ЛДПР во главе с председателем партии Владимиром Жириновским внесли на рассмотрение Госдумы проект закона, предлагающий выплачивать пособия матерям или отцам-одиночкам на содержание детей до достижения ими совершеннолетия, пишет "Парламентская газета".
В пояснительной записке к документу отмечается, что инициатива призвана установить государственную социальную помощь гражданам, воспитывающим детей в условиях неполной семьи в возрасте от трех до восемнадцати лет.
Депутаты ссылаются на данные статистики, предоставленной в начале прошлого года детским омбудсменом Анной Кузнецовой, согласно которой в стране насчитывается около 6 млн неполных семей, в том числе 5 млн матерей-одиночек и 1 млн отцов-одиночек.
В этой связи предлагается предусмотреть в законодательстве то, что единственный родитель, среднедушевой доход которого не более чем на 12% превышает прожиточный минимум, воспитывающий ребенка в возрасте от трех до восемнадцати лет, вправе получать государственную социальную помощь в виде денежных выплат и натуральной помощи.
Комментарии
Полных семей не останется и серых зарплат прибавится. Хорошо, что это предложил ввж, не примут. Хотя демографические инициативы ввп не лучше. Особенно тупейший маткап
Оправдано только при потере кормильца.
Все разведенцы обязаны платить алименты.
Нужно ввести налог на развод и часть его переводить в фонд сирот и детей родителей-инвалидов.
Иначе сейчас все разведутся, сама идея разобьется о мизерный бюджет, а действительно оказавшиеся в сложной ситуации, а не создавшие ее сами, окажутся совсем на краю