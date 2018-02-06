Депутаты фракции ЛДПР во главе с председателем партии Владимиром Жириновским внесли на рассмотрение Госдумы проект закона, предлагающий выплачивать пособия матерям или отцам-одиночкам на содержание детей до достижения ими совершеннолетия, пишет "Парламентская газета".

В пояснительной записке к документу отмечается, что инициатива призвана установить государственную социальную помощь гражданам, воспитывающим детей в условиях неполной семьи в возрасте от трех до восемнадцати лет.

Депутаты ссылаются на данные статистики, предоставленной в начале прошлого года детским омбудсменом Анной Кузнецовой, согласно которой в стране насчитывается около 6 млн неполных семей, в том числе 5 млн матерей-одиночек и 1 млн отцов-одиночек.

В этой связи предлагается предусмотреть в законодательстве то, что единственный родитель, среднедушевой доход которого не более чем на 12% превышает прожиточный минимум, воспитывающий ребенка в возрасте от трех до восемнадцати лет, вправе получать государственную социальную помощь в виде денежных выплат и натуральной помощи.