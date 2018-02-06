Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате принять закон об установлении единого сельхозналога (ЕСХН) на уровне от 0 до 6%, на усмотрение региональных властей, пишет "Парламентская газета".

"Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены дифференцированные ставки от 0 до 6 процентов для всех или для отдельных категорий плательщиков ЕСХН", — говорится в законопроекте.

Размер налога будет устанавливаться региональным парламентом в зависимости от вида производимых сельхозтоваров (услуг), от размера доходов агропредприятия, от места ведения им предпринимательской деятельности (город, село) и от средней численности работников.

Единый сельхозналог является заменой налога на добавленную стоимость для агропромышленного сектора и перечисляется в местный бюджет.

Налог является одинаковым для всех регионов – 6%.

В 2015 году в рамках антикризисных предложений по замещению импорта овощей и фруктов Московская облдума внесла законопроект о праве регионов дифференцировать налог в зависимости от экономической ситуации. В 2013 году Российский зерновой союз (РСЗ) предлагал и вовсе отменить единый сельхозналог.

В апреле 2017 года Госдума приняла законопроект в первом чтении. Второе чтение с учетом поправок профильного комитета назначено на 9 февраля.