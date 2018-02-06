Фото: defence.ru
Советские штурмовики Су-25 устарели для участия в современных войнах, и РФ ввиду экономических причин не смогла модернизировать их до более продвинутого Су-39, передает "Лента.ру", ссылаясь на материал китайского издания Sina.com.
На самолете установлено электронное оборудование и системы предупреждения ракетного нападения, которые не отвечают современным реалиям, в связи с чем медленные Су-25 уязвимы для атак почти любых ПЗРК, подчеркивает издание.
Авторы материала считают, что вместо российских самолетов целесообразнее использовать разведывательно-ударные летательные беспилотники, например, китайский Rainbow CH-4 или американский MQ-9 Reaper.
Напомним, в минувшую субботу в Сирии боевики при помощи ПЗРК подбили Су-25 ВКС РФ. Пилот самолета катапультировался, но подорвал себя гранатой, чтобы его не захватили в плен. Его представили к званию Героя России.
Издание добавляет, что советский дозвуковой Су-25 впервые поднялся в воздух в 1975 году. Сейчас ведется замена Су-25 на Су-34, первый полет которых состоялся в 1990 году.
Комментарии
Су-25 не может быть заменен на Су-34, это разные самолеты. Последний выдвинут на замену Су-24.
во китайцы дают. сейчас еще скажут что Кузя это не "вмиренетаналогоф" а ржавый баркас.
о, да. Известные китайские специалисты, самолет, которых нигде не воевал. Против зрк любой самолет беззащитен, какая бы электроника у него не была. Грач - штурмовик, этим все сказано. И таки за год было сбито всего 2 самолета (вечной страны охоты парням) при интенсивном их использовании.
Разве китайцы не правы? Самолет 1975 года создания уже не может, да и не должен, считаться современным. Так же как и автомобиль, и телевизор, и кухонный комбайн, и компьютер, и прочая техника. Это же не топор и не лом, которые веками не стареют.
быбы еще нарожают. Только вот матери и детям как быть-жить
6.02.2018 08:42
тема в другом
Только вот матери и детям как быть-жить - это его работа, переживут...
"...целесообразнее использовать разведывательно-ударные летательные беспилотники ..."
Глупости пишут. Кому тогда звание Героя России давать?
Самолет наисовременнейший (Боинги легко сбивает на 10000), только не понятно - почему он в Сирии так низенько летает и без необходимого прикрытия?! И с каких пор разведывательные полеты на штурмовиках выполняют, опять же без прикрытия?!
Умник , до этого случая ПЗРК не применялись , иначе бы птичек нападало - мама не горюй. Во вторых дымоходы двигателей позволяют залетать боевой части ракеты прямо в двигатель что не айс.
гостью 08:50 ....наверное тебе? ....
эта пара сушек якобы(МОРФ) контролировала соблюдение режима перемирия, что проще и дешевле делать с беспилотника.
Так они и на Т-34 наедут...
а почему духи летчика гранатой не контузили? ведь это стандартный способ взять живым.
6.02.2018 08:42
- гость -
Кетайцы они такие кетайцы. Сами то летают на суперсовременных бомберах на базе Ил-28 образца 1948 года и на базе Ту16 образца начала 50-х.
У них еще в прошлом году самолет пятого поколения J-20, пошел служить в войска.
6.02.2018 09:15
- гость -
При этом сохраняя ударное старье на вооружении. J-20 истребитель, не бомбер и не штурмовик.
Все правильно, на войне надо применять самые эффективные методы уничтожения - системы залпового огня. А самолетики - это понты для правозащитников. Ну, типа убивать по-маленьку, гуманно так сказать.
6.02.2018 08:41
Filin
Известные китайские специалисты, самолет, которых нигде не воевал.
---
Китайские самолеты много где воевали. Индо-пакистанские войны, конфликты в Азии и Африке.
6.02.2018 08:28
- гость -
Су-25 не может быть заменен на Су-34, это разные самолеты. Последний выдвинут на замену Су-24.
---
Вы ошиблись. Су-39 это двухместная модификация Су-25 (а двухместный он для борьбы с танками, один пилот не справится с управлением и стрельбой по танкам)
у китайцев странная логика, то они рекламируют двухместный самолет, то вдруг свой беспилотник...
Авторы материала считают, что вместо российских самолетов целесообразнее использовать разведывательно-ударные летательные беспилотники, например, китайский Rainbow CH-4 (с)
Это просто продвижение своей продукции,остальное-пена.
6.02.2018 09:49
- гость -
В тексте новости написано сразу про два совершенно разных самолета:
" РФ ввиду экономических причин не смогла модернизировать их до более продвинутого Су-39" - это верное утверждение.
"Сейчас ведется замена Су-25 на Су-34" - это ложное. Су-34 заменяет Су-24, а не Су-25.
6.02.2018 09:55
Гость
Это просто продвижение своей продукции,остальное-пена.
---
Если у РФ до сих пор нет своего боевого БПЛА, почему бы не продвинуть свой? Just a business, nothing personal.
обычная риторика конкурентов по товарной группе.
СУ-35 - старая разработка, это верно. но своей актуальности не потеряла. постоянно модернизируется. китайцам продали наработки в 1990 году.
в итоге они смастерили своё изделие J-11, которое дешевле, и которое они напичкали типа современными фичами.
а сбили самолет, потому что он снизился менее 4 000 метров. и находился в режиме наблюдения. обеспечение безопасности в этой зоне брали на себя турки.
6.02.2018 10:11
Геноцид Эклеров
Лучше кушай эклеры, в них ты очевидно понимаешь больше, чем в самолетах.
J-11 - это копия Су-27, Су-35 китайцы пока еще разбирают по винтикам. И они оба ни разу не штурмовики.
а сбили самолет, потому что он снизился менее 4 000 метров. и находился в режиме наблюдения.
---
Ну дык, Су-25 трудно кидать бомбы и шмалять НАРами с высот больше 4000 метров. "В режиме наблюдения".
обеспечение безопасности в этой зоне брали на себя турки.
---
Ну вот друг Реджеп и послал очередной привет другу Владимиру. Чтоб тот не зарывался.
6.02.2018 10:22
- гость -
его потолок 7 тыщ, оптимальная боевая высота 5 тыщ.
не надо про "трудно"...
чему вы радуетесь?
6.02.2018 10:32
Геноцид Эклеров
его потолок 7 тыщ, оптимальная боевая высота 5 тыщ.
---
Надо же, россиянцы вспомнили, что потолок Су-25 - всего 7000 м. Где ж ты был в июле 2014, сынок?
не надо про "трудно"
---
Надо, надо. Бомбы он может и с 5000 метров кидать - попасть не попадет, но хотя бы куда-то скинет. А вот с НАРами все гораздо хуже - С-8 можно применять с дальности не больше 2 км, С-13 - не больше 3 км. Это наклонная дальность, прикинь высоты, с которых можно такую дальность получить.
6.02.2018 10:38
- гость -
твои сынки за оврагом коня доедают, "папаша".
не надо ко мне со своим панибратством приближаться...
человек, от вас курицей пахнет...
6.02.2018 10:42
Геноцид Эклеров
Хе-хе. Сынулька, да ты какой обидчивый-то вырос!
You stink like a rotten meat.
6.02.2018 10:48
- гость -
ути, хоспади)
оне где-то подсмотрели английское выражение)
переводящим гугелем пользовался?)
Су-34 заменяет Су-24, а не Су-25
---
Су-34 заменяет их оба, и в отличие от Су-24 и Су-25, может вести воздушный бой
Коммерческий рекламный ход. Китаю выгодно поносить тот самый самолет, с которого они скопировали свои разработки. Ведь бизнес по продаже военной техники один из самых прибыльных. Только вот качество наших самолетов и танков гораздо лучше.
6.02.2018 10:59
- гость -
Су-34 заменяет их оба, и в отличие от Су-24 и Су-25, может вести воздушный бой
---
Это какая-то особая российская мудрость - когда 40-тонный Су-34 меняет собой 10-тонный штурмовик?
6.02.2018 11:00
- гость -
Китаю выгодно поносить тот самый самолет, с которого они скопировали свои разработки
---
Особенно, если учесть, что Су-25 китайцы никогда не копировали.