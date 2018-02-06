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Советские штурмовики Су-25 устарели для участия в современных войнах, и РФ ввиду экономических причин не смогла модернизировать их до более продвинутого Су-39, передает "Лента.ру", ссылаясь на материал китайского издания Sina.com.

На самолете установлено электронное оборудование и системы предупреждения ракетного нападения, которые не отвечают современным реалиям, в связи с чем медленные Су-25 уязвимы для атак почти любых ПЗРК, подчеркивает издание.

Авторы материала считают, что вместо российских самолетов целесообразнее использовать разведывательно-ударные летательные беспилотники, например, китайский Rainbow CH-4 или американский MQ-9 Reaper.

Напомним, в минувшую субботу в Сирии боевики при помощи ПЗРК подбили Су-25 ВКС РФ. Пилот самолета катапультировался, но подорвал себя гранатой, чтобы его не захватили в плен. Его представили к званию Героя России.

Издание добавляет, что советский дозвуковой Су-25 впервые поднялся в воздух в 1975 году. Сейчас ведется замена Су-25 на Су-34, первый полет которых состоялся в 1990 году.