Фото: autonews.ru

Заторы в семь баллов образовались на дорогах столицы Алтайского края во вторник, 6 февраля. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее сложная ситуация наблюдается на улице Попова, где пробка растянулась от пересечения с улицей Антона Петрова до Павловского тракта, на проспекте Ленина (пробка от перекрестка с Северо-Западной до Нового рынка), а также на Павловском тракте (от кольцевого пересечения до перекрестка с Фурманова). Скорость движения авто на этих участках не превышает 5-7 километров в час.

Кроме этого, пробки наблюдаются на нескольких отрезках улиц Малахова, Власихинская, на пересечении проспектов Строителей и Красноармейского, на Змеиногорском тракте, участках улиц Кутузова, Солнечная Поляна, Матросова и Воровского.

На карте отмечено одно ДТП, которое произошло на пересечении улиц Антона Петрова и Попова, а также присутствуют два знака "Дорожные работы". Последние находятся на пересечениях проспекта Ленина с проспектом Строителей и улицей Димитрова.