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Прокуратура Украины возбудила уголовное дело и начала расследование по факту посещения Республики Крым депутатами из ФРГ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины.

В пресс-службе прокуратуры утверждают, что немцы нарушили порядок въезда и выезда в Крым, который Украина считает временно оккупированной территорией, а также собирались в ходе поездки встретиться с "представителями российской оккупационной власти для обсуждения с ними путей налаживания контактов с немецкой стороной".

Напомним, делегация из девяти немецких депутатов прибыла на полуостров в минувшую субботу, 3 февраля. Парламентарии планируют обсудить вопросы снятия западных санкций, введение которых они назвали ошибкой, и признания полуострова российским. В понедельник зарубежные гости посетили "Артек", где пообщались с отдыхающими детьми и руководством международного центра.

Немецкая делегация пробудет в Крыму до 9 февраля.