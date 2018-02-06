Фото: vk.com/barneos22

"Дом афганцев", находящийся на площади Ветеранов в самом центре Барнаула, загорелся утром во вторник, 6 февраля.

По информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о пожаре поступили в 06:32.

"Для тушения пожара задействованы силы и средства РСЧС в количестве 57 человек, 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 42 человека личного состава, 14 единиц техники. Тушение продолжается", — информирует экстренное ведомство.

Горожане делятся в соцсетях фотографиями с места событий.

О пострадавших не сообщается. Информация уточняется.