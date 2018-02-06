Фото: vk.com/barneos22
"Дом афганцев", находящийся на площади Ветеранов в самом центре Барнаула, загорелся утром во вторник, 6 февраля.
По информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о пожаре поступили в 06:32.
"Для тушения пожара задействованы силы и средства РСЧС в количестве 57 человек, 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 42 человека личного состава, 14 единиц техники. Тушение продолжается", — информирует экстренное ведомство.
Горожане делятся в соцсетях фотографиями с места событий.
О пострадавших не сообщается. Информация уточняется.
Комментарии
Сторож сгорел
там давно уже нет сторожа!
Говорят сгорел один из ветеранов
МУЗЕЙ СГОРЕЛ ????
К сожалению, музей((
Горит та часть, где располагались общественные организации ветеранов. Хотя, если возгорание на первом этаже- то, скорее всего, в музее, так как со стороны афганских организаций на первом- только кабинка охранника и сразу лестница на второй. Если бы горело у охраны- дверь бы выгорела сразу, а она, судя по фото, целая