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Англо-американский актер Джон Махони скончался на 78-м году жизни в Чикаго (США) после госпитализации. Об этом пишет RT, ссылаясь на Associated Press и менеджера артиста Пола Мартино.

"Известия" добавляют, что актер умер в своем доме в Чикаго, не уточняя причину смерти.

Издание пишет, что Махони известен по ролям в американском ситкоме "Фрейзер", а также в фильмах "Скажи что-нибудь" и "Первобытный страх".

Кроме этого, актер озвучивал персонажей мультипликационных фильмов "Атлантида: Затерянный мир" и "Стальной гигант".

Артиста дважды номинировали на премию "Эмми" и "Золотой глобус". Является обладателем премии "Тони".