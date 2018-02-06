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Подробности пожара, случившегося в "Доме афганцев" в Барнауле утром 6 февраля, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю — в данный момент сотрудники экстренного ведомства продолжают работать на месте ЧП.

В МЧС напоминают, что данные о возгорании поступили в 06:32. "Через пять минут первое подразделение пожарных прибыло к месту вызова. Горело внутри здания на первом этаже. Сразу же был подан ствол на тушение пожара.

В связи с тем, что здание с пустотными перекрытиями, огонь распространился на второй этаж и чердачное перекрытие", — уточнили в МЧС.

Отвечая на вопрос о том, есть ли в результате ЧП пострадавшие, представитель пресс-службы ведомства отметил, что пока не может предоставить точные данные по этому поводу.

Между тем по состоянию на 08:20 площадь пожара в "Доме афганцев" составляла 150 квадратных метров.

На ликвидации пожара работают более 50 человек и порядка 20 единиц техники.