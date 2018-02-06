Фото: vk.com/barneos22
Подробности пожара, случившегося в "Доме афганцев" в Барнауле утром 6 февраля, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю — в данный момент сотрудники экстренного ведомства продолжают работать на месте ЧП.
В МЧС напоминают, что данные о возгорании поступили в 06:32. "Через пять минут первое подразделение пожарных прибыло к месту вызова. Горело внутри здания на первом этаже. Сразу же был подан ствол на тушение пожара.
В связи с тем, что здание с пустотными перекрытиями, огонь распространился на второй этаж и чердачное перекрытие", — уточнили в МЧС.
Отвечая на вопрос о том, есть ли в результате ЧП пострадавшие, представитель пресс-службы ведомства отметил, что пока не может предоставить точные данные по этому поводу.
Между тем по состоянию на 08:20 площадь пожара в "Доме афганцев" составляла 150 квадратных метров.
На ликвидации пожара работают более 50 человек и порядка 20 единиц техники.
Комментарии
Да что же это такое, пожар за пожаром, год не успел начаться((
Опять сожгут?
Ждём на этом месте жилую высотку или павильон Марии-Ра
ну да, там столько много места и сквер пустует
Там такой шикарный музей, только бы он цел остался!! В этом два раза с ребёнком приходил, он на профилактике был, вот и сходили... жалко!! Ждём скорейшего открытия!!! А какая там стена с именами погибших - туда взрослым заходишь - чувства горести за погибших, а на детей какое впечатление оказывает, вот там одно из мест патриотического воспитания... где имена людей, отдавших жизнь за Родину!
Какая высотка? Там очередной храм анонсировали - даже дощечка с надписью на стене висела: здесь, дескать, будет церква... Я еще удивлялась - где? Там же места нет, разве что - вместо Вечного огня. А оно вона как!
Никакой церквы там не анонсировалось, висела памятная табличка, Олегу Клещину. Раньше в этом здании располагался хирургический корпус городской больницы
Горит та часть, где располагались общественные организации чеченцев, афганцев и комитет солдатских матерей
Плохо смотрел, товарищ - на одной стороне памятная табличка висела, а на другой - про церкву, типа, в память об убиенных воинах. И даже срок строительства был обозначен.
Вы рехнулись что ли, Какая высотка, какой храм, какой магазин. За этим домом стоят очень серьезные и значимые люди, там реально могло что то коротнуть. Починят и снова будет там этот дом.
Не несите ереси.
Хорошо смотрела, товарищь) муж - ветеран чеченской войны, в красном доме бывали часто.