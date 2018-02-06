Фото: picofile.com

Уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг возбудили после нападения льва на ребенка в зоопарке, который находится в селе Борисовка под Уссурийском. Об этом во вторник, 6 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

В ведомстве отметили, что уссурийская городская прокуратура провела проверку по обращению жительницы Михайловского района, чья дочь пострадала от нападения хищника. После того как прокурор направил материалы проверки в СУ СКР по региону, там решили возбудить уголовное дело. Его ход и результаты расследования поставлены на контроль прокуратуры, пишет агентство.

Уточняется, что девочка в результате нападения льва получила ранения правого плеча, уха и шеи. Также сообщается, что инцидент произошел около года назад, но мать пострадавшей обратилась в прокуратуру лишь после того, как увидела в СМИ сообщения о нападении леопарда на ребенка в том же зоопарке.

Агентство добавляет, что инцидент с леопардом произошел в январе текущего года. По данному факту также расследуется уголовное дело.