Фото и видео: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Пожарные продолжают работать на месте пожара в "Доме афганцев" на площади Ветеранов в центре Барнаула.
В данный момент от здания валит густой дым. На месте ЧП находится фотокорреспондент портала Amic.ru, заснявшая то, что происходит в "Доме афганцев" в эти минуты.
Также сотрудница нашей редакции отмечает, что в центре города стоит сильный запах гари и дыма.
Напомним, что данные о возгорании поступили 6 февраля в 06:32. Площадь пожара составляет, по предварительным данным, около 150 квадратных метров.
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На ликвидации пожара работают более 50 человек и около 20 единиц техники.
По-прежнему нет официальных данных о пострадавших. В ГУ МЧС по Алтайскому краю порталу Amic.ru сообщили, что пока прокомментировать этот вопрос не могут, информация уточняется.
Комментарии
Допились ? Воины интернационалисты в своей штаб квартире.
Да какие они воины- интернационалисты????!!!!! Притон бандюганов и крышевателей((((Так им и надо!
Деньги последние сгорели. ( Украденные за ранее).
А кто в Москву с гранатой ездил за бабками федеральными?
взяли и заклеймили всех воинов-интернационалистов
нормальные люди похоже здесь в каментах не отписываются
Кстати верно выше подмечено. Дополню. В НСО ветераны БД не платят налог транспортный до 160 лс. Получают очень качественное лечение, землю, жильё. А что у нас с этим?
гостю 6.02.2018 10:56
есть нормальные. Им уважение и почёт. И их тоже все знают, люди не глупые. Речь о тех кто пристроился к кормушке за счёт...
Знаю одного подонка из афганцев,бывший депутат,отовсюду,где руководил- гнали со скандалом! Сейчас пристроился в детской инфекционной больнице в Крыму!Прозоров Андрей Иванович.....Вместе со своим боевым товарищем Борей Никулиным машинки у граждан тырили)))))