Фото и видео: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Пожарные продолжают работать на месте пожара в "Доме афганцев" на площади Ветеранов в центре Барнаула.

В данный момент от здания валит густой дым. На месте ЧП находится фотокорреспондент портала Amic.ru, заснявшая то, что происходит в "Доме афганцев" в эти минуты.

Также сотрудница нашей редакции отмечает, что в центре города стоит сильный запах гари и дыма.

Напомним, что данные о возгорании поступили 6 февраля в 06:32. Площадь пожара составляет, по предварительным данным, около 150 квадратных метров.

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На ликвидации пожара работают более 50 человек и около 20 единиц техники.

По-прежнему нет официальных данных о пострадавших. В ГУ МЧС по Алтайскому краю порталу Amic.ru сообщили, что пока прокомментировать этот вопрос не могут, информация уточняется.