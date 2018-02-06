Фото: startfilm.ru

В Белоруссии состоится показ запрещенного в РФ фильма "Смерть Сталина". Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на Минкультуры Белоруссии.

В ведомстве отметили, что специалисты внутренней экспертной комиссии посмотрели ленту и не выявили в ней нарушений закона, поэтому замечаний по прокату фильма в стране нет.

Агентство отмечает, что прокат картины британского режиссера Армандо Ианнуччи приостановили в Белоруссии в конце января из-за проверки Министерства культуры.

Российское Минкультуры раньше решило отозвать прокатное удостоверение у картины, что многие общественные деятели посчитали актом цензуры.

"Смерть Сталина" — сатирическая комедия, повествующая о борьбе за власть после смерти советского лидера. Мировая премьера картины состоялась в сентябре на кинофестивале в Торонто. Роли в ленте исполнили Джейсон Айзекс, Ольга Куриленко, Стив Бушеми, Руперт Френд.