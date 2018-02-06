Подводя итоги 2017 года, в компании "Алтайкрайэнерго" вновь обратились к острой проблеме задолженности за электроэнергию предприятий жилищно-коммунального комплекса.

По состоянию на 1 января 2018 года величина просроченной задолженности коммунальных предприятий перед АО "Алтайкрайэнерго" составляет 259 млн руб. При этом рост просроченной задолженности по указанной категории потребителей вырос на 50 млн руб. (18%) с начала 2017 года.

В компании составили "антирейтинг" муниципальных образований, имеющих наибольшую величину просроченной дебиторской задолженности за электроэнергию. При формировании "антирейтинга" учитывалась суммарная просроченная задолженность в пользу "Алтайкрайэнерго" предприятий ЖКХ муниципальных образований Алтайского края.

Первое место "антирейтинга" занимает город Камень-на-Оби, где суммарная величина просроченной задолженности предприятий ЖКХ города за электроэнергию оказалась самой значительной в крае. На втором месте — город Змеиногорск. Замыкает тройку "антилидеров" город Бийск с весьма внушительными долгами бийских предприятий ЖКХ перед энергетиками.

"Цель составления такого рейтинга – привлечь внимание муниципальных властей к проблеме задолженности за электроэнергию предприятий жилищно-коммунального комплекса, призвать руководителей проблемных предприятий вместе с муниципалитетами решать финансовые вопросы, находить источники оплаты задолженности. Мы со своей стороны готовы предложить все возможные конструктивные механизмы для погашения долгов в сфере ЖКХ", — отмечает генеральный директор Сергей Приб.

"Алтайкрайэнерго" – одна из крупнейших компаний электроэнергетики Алтайского края, обеспечивающая надежное и бесперебойное электроснабжение 12 тысячам юридических и 313 тысячам физических лиц.

9 филиалов обслуживают более 8 тысяч километров кабельных и воздушных линий, более 3 тысяч трансформаторных подстанций в 97 городах и населенных пунктах Алтайского края.

Более чем 50-летний опыт успешной работы, более 2 тысяч квалифицированных сотрудников, широкий спектр профессиональных компетенций, внедрение энергосбережения и современных технологий управления и IT-решений характеризует "Алтайкрайэнерго" как надежного и клиентоориентированного партнера для предприятий и организаций региона, а также бытовых потребителей электроэнергии.