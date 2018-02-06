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Уголовное дело о гибели 15-летнего ребенка в культурно-оздоровительном комплексе "Моховое" в Алтайском крае направлено в суд.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, директора ООО "Моховое" и матроса-спасателя этого культурно-оздоровительного комплекса обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Напомним, что трагическая история произошла 26 июня прошлого года, когда 15-летний подросток из Михайловского района, находясь на территории культурно-оздоровительного комплекса "Моховое", не имея достаточных навыков самостоятельного плавания, беспрепятственно переместился на опасную для него глубину озера, дно которого имело уклон.

"Юноша был оставлен без должного внимания и контроля со стороны матроса-спасателя, покинувшего свое рабочее место – спасательный пост, направившись на выполнение иной деятельности, не связанной с патрулированием территории пляжа. В условиях отсутствия помощи со стороны ответственных лиц, находясь на опасной глубине, несовершеннолетний стал тонуть. Его тело было обнаружено спустя некоторое время после произошедшего", — отмечают в СКР.

В рамках расследования правоохранители установили нарушения в деятельности директора ООО "Моховое", утвердившего график работы матросов-спасателей, при котором второй сотрудник отсутствовал на спасательном посту.

В настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.