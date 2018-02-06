Фото: СКР

Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания членов правительства Дагестана. Ролик опубликовало РИА "Новости".

На опубликованных кадрах можно увидеть особняк одного из задержанных чиновников и изъятый арсенал.

Напомним, накануне в Дагестане силовики задержали врио председателя правительства Абдусамада Гамидова, врио вице-премьера Шамиля Исаева, врио вице-премьера Раюдина Юсуфова и бывшего главу Минобразования Шахабаса Шахова.

Все они проходят по делу о хищениях денег, которые были выделены из бюджета для реализации социальных программ.

У задержанных были проведены обыски, в результате которых у Гамидова изъяли золотой пистолет ТТ, пистолеты Beretta, ПМ и два автомата Калашникова.

Источник агентства в правоохранительных органах отметил, что чиновников кабмина доставили в столицу РФ для допроса.

В январе в Дагестан для проверки соблюдения законов приехала спецкомиссия из Москвы. За время ее работы были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомедрасул Гитинов, были проведены обыски в администрации Табасаранского района республики.