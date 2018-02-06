Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Пожар в "Доме афганцев" на площади Ветеранов в Барнауле ликвидирован — на борьбу с огнем ушло четыре часа.

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, возгорание было ликвидировано в 10:28. Напомним, что данные о пожаре поступили 6 февраля в 06:32.

"Для тушения пожара задействованы силы и средства РСЧС в количестве 57 человек, 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 42 человека личного состава, 14 единиц техники", — уточняют в экстренном ведомстве.

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Официальной информации о пострадавших и погибших в результате ЧП пока нет, однако в социальных сетях уже получили ход данные о том, что при пожаре скончался один человек. Эта информация уточняется.

Напомним также, что, говоря о площади возгорания, в МЧС отмечали, что она составила около 150 квадратных метров. Также в экстренном ведомстве указывали, что после начала пожара огонь распространился на второй этаж и чердачное перекрытие здания.



