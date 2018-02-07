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Кто из кандидатов в президенты посетит Алтайский край перед выборами

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Алтай далеко, но кое-кто все же доедет

Фото: cars-n.com

Чуть больше месяца остается до главного политического события года – выборов президента РФ. Но пока до далекого Алтайского края не добрался ни один кандидат. Впрочем, в чьих-то ежедневниках Барнаул все же отмечен как точка для личной политической агитации. Портал Amic.ru выяснил, кто из "потенциальных президентов" потратит свое время на наш регион.

Справедливости ради отметим, что для многих кандидатов этот далекий от центра регион просто невыгоден с электоральной точки зрения: здесь нет штабов и сильной структуры, исторически нет весомой группы избирателей. 

Итак, уже наверняка в Барнаул приедет кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Его визит в рамках сибирского "турне" состоится в следующий понедельник, 12 февраля. Он проведет пресс-конференцию для журналистов, встретится с жителями (12 февраля в 16.00 в ДК "Моторостроителей"). Алтайский край, долгие годы входивший в "красный пояс", и с развитой структурой КПРФ для Грудинина – важный регион.

Вероятно, состоится визит Григория Явлинского, сообщили порталу Amic.ru в реготделении партии "Яблоко". Когда именно, пока неизвестно. "Яблоко" в частности и либеральные силы в целом в Алтайском крае существуют давно, структура хоть и маленькая, но не искусственная и идеологически настроенная.

Предварительно, 15-20 февраля в регион может приехать кандидат от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин. Об этом Amic.ru сообщили в штабе кандидата.

В московском штабе Ксении Собчак (выдвинута партией "Гражданская инициатива") корреспонденту Amic.ru ответили, что кандидат в Алтайский край не собирается.

"Пока такой поездки в графике нет. Она совсем недавно была в Сибири – Омске, Томске и Новосибирске", — уточнили в штабе.

Кстати, в этих трех городах есть представительство штаба Собчак. В Барнауле его нет. Смысла приезжать в регион, где уже есть сторонники другого либерального кандидата, просто нет.

Кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский, по информации реготделения партии, визит в регион пока не планирует. Не ожидается и агитпоезда ЛДПР. Впрочем, последний был в декабре прошлого года. Тогда помимо традиционной раздачи подарков от Жириновского для барнаульцев бесплатно и в его поддержку выступила группа "На-На".

Самовыдвиженец Владимир Путин, по сообщению федеральных СМИ, в рамках предвыборной кампании посетит несколько регионов страны. Сибирских среди них нет.

"Мы, конечно, очень рассчитываем, и множество сторонников Владимира Путина очень ждали бы этого, но пока нам никакой информации от Центрального избирательного штаба не поступало", — прокомментировал порталу Amic.ru заместитель сопредседателя штаба в Алтайском крае Сергей Войтюк.

Борис Титов ("Партия роста"), как удалось выяснить порталу, в регион не собирается во время предвыборной кампании.

Узнать точные планы кандидата от партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина не удалось. Но его визит маловероятен.

Напомним, что, по данным на 6 февраля, всего лишь три кандидата являются зарегистрированными: Павел Грудинин, Владимир Путин и Владимир Жириновский. Остальным пришлось собирать подписи в свою поддержку. Центризбирком проверит их и примет решение о регистрации до 10 февраля. Пока такого решения ожидают остальные пять указанных кандидатов.

Читайте также в сюжете: Выборы президента - 2018
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

7.02.2018 09:11
Леня

Клали все на наш край, царь не велит им сюда кататься

0  0
7.02.2018 09:11
новый президент

ГРУДИНИН 2018!!!

0  0
7.02.2018 09:21
- гость -

Как можно за них всех голосовать если они ВСЕ клали на край

0  0
7.02.2018 09:31
- гость -

Грудинин спасет Россию!

0  0
7.02.2018 09:59
- гость -

Маккейн спасет расию!

0  0
7.02.2018 10:07
- гость -

" Что характерно для этой с позволения сказать, кампании? Кандидаты, в том числе и Главный кандидат, так толком не сказали, а зачем вообще они идут в президенты. Проще говоря, с программами у всех до сих пор никак. Есть только грудининские "20 шагов", но и они убедительными не выглядят. А ответ кроется все в том же сакраментальном вопросе - зачем? Ни один из восьми человек на этот вопрос не может ответить, отсюда и непонимание (их самих), с чем именно они должны выходить к электорату.

Вопрос "зачем" - главный вопрос. Это вопрос стратегии. Без ответа на него нет ни малейшего смысла ставить и отвечать на другие вопросы. Программа отвечает на вопрос: "Что?", проект - на вопрос: "Как?", планы раскрывают суть "когда" и "чем".

Но все это повисает в воздухе, если нет понимания, для чего это всё?" (с)

0  0
7.02.2018 10:09
месный

7.02.2018 09:31
- гость -

ничё ваш грудинин сделает - ляжет под дружков путена, ничё не изменится!!!
будет сидеть на стуле ровно как и сейчас

0  0
7.02.2018 10:20
Геноцид Эклеров

7.02.2018 10:09
месный

твой незарегистрированный, который сознательно обманывал свою паству, собирая деньги на якобы предвыборную борьбу, хотя знал, что его всё равно не зарегистрируют из-за нарушения закона, он вообще ничего в своей жизни полезного не сделал.
ну, если не считать махинаций с лесом.

а Грудинин пускай приезжает, пообщается с народом.

0  0
7.02.2018 10:26
689

7.02.2018 09:31
- гость -
Не правильно!
Только Граждане страны могут спасти свою страну!
Только если захотят и поверят Грудинину и все вместе обьединившись поддержат своего кандидата!
ГРУДИНИН ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ!

0  0
7.02.2018 10:27
месный

7.02.2018 10:20
Геноцид Эклеров

закон по которому его не зарегистрировали не легитимный потому как противоречит конституции!! Ничего полезного не сделал, да хотя-бы ФБК, и расследования. Чё другие сделали, тотже грудинин?

0  0
7.02.2018 10:31
Геноцид Эклеров

7.02.2018 10:27
месный
ты с детства такой трудный, или в процессе взросления тебя кто то сильно по голове ударил?
тысячу раз уже обсуждено было. его бред про неконституционность уже разобран на атомы.

польза от ФБК какая? не его словами с их сайта, а прям конкретно: в чём была польза этой говноконторы?

Грудинин обеспечил всем необходимым всех своих работников, это наглядно.

0  0
7.02.2018 10:39
месный

7.02.2018 10:31
Геноцид Эклеров

ничё никто не разбирал! Федеральный закон о выборах президента не легитимен так как ограничивает права и свободы граждан декларированные конституцией, в которой так-же указано, что ничто не может их ограничивать и ущемлять.

какая польза от ФБК, ну блин, чтож вы такой тёмный-то. ФБК мешает разбазаривать бюджетные средства.

Каких там он работников обеспечил, загуглите хоть, сколько их там у него, работников этих, удивитесь сильно.

0  0
7.02.2018 10:52
новый президент

Вчера вышло интервью Дудя с Грудининым, посмотрите в Ютубе (ссылку Амик блокирует)

0  0
7.02.2018 10:53
- гость -

Какаш ты глупея себя в зоопарке поиши, там и митинг проведете с грудью и трубочистом.

0  0
7.02.2018 10:59
новый президент


7.02.2018 10:52
новый президент

Вчера вышло интервью Дудя с Грудининым, посмотрите в Ютубе (ссылку Амик блокирует)

УЖЕ около 2 млн просмотров, но почему-то его в тренд не выводят, даже Ютуб блокировать стали. Кремль реально боится его!!!

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