Чуть больше месяца остается до главного политического события года – выборов президента РФ. Но пока до далекого Алтайского края не добрался ни один кандидат. Впрочем, в чьих-то ежедневниках Барнаул все же отмечен как точка для личной политической агитации. Портал Amic.ru выяснил, кто из "потенциальных президентов" потратит свое время на наш регион.

Справедливости ради отметим, что для многих кандидатов этот далекий от центра регион просто невыгоден с электоральной точки зрения: здесь нет штабов и сильной структуры, исторически нет весомой группы избирателей.

Итак, уже наверняка в Барнаул приедет кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Его визит в рамках сибирского "турне" состоится в следующий понедельник, 12 февраля. Он проведет пресс-конференцию для журналистов, встретится с жителями (12 февраля в 16.00 в ДК "Моторостроителей"). Алтайский край, долгие годы входивший в "красный пояс", и с развитой структурой КПРФ для Грудинина – важный регион.

Вероятно, состоится визит Григория Явлинского, сообщили порталу Amic.ru в реготделении партии "Яблоко". Когда именно, пока неизвестно. "Яблоко" в частности и либеральные силы в целом в Алтайском крае существуют давно, структура хоть и маленькая, но не искусственная и идеологически настроенная.

Предварительно, 15-20 февраля в регион может приехать кандидат от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин. Об этом Amic.ru сообщили в штабе кандидата.

В московском штабе Ксении Собчак (выдвинута партией "Гражданская инициатива") корреспонденту Amic.ru ответили, что кандидат в Алтайский край не собирается.

"Пока такой поездки в графике нет. Она совсем недавно была в Сибири – Омске, Томске и Новосибирске", — уточнили в штабе.

Кстати, в этих трех городах есть представительство штаба Собчак. В Барнауле его нет. Смысла приезжать в регион, где уже есть сторонники другого либерального кандидата, просто нет.

Кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский, по информации реготделения партии, визит в регион пока не планирует. Не ожидается и агитпоезда ЛДПР. Впрочем, последний был в декабре прошлого года. Тогда помимо традиционной раздачи подарков от Жириновского для барнаульцев бесплатно и в его поддержку выступила группа "На-На".

Самовыдвиженец Владимир Путин, по сообщению федеральных СМИ, в рамках предвыборной кампании посетит несколько регионов страны. Сибирских среди них нет.

"Мы, конечно, очень рассчитываем, и множество сторонников Владимира Путина очень ждали бы этого, но пока нам никакой информации от Центрального избирательного штаба не поступало", — прокомментировал порталу Amic.ru заместитель сопредседателя штаба в Алтайском крае Сергей Войтюк.

Борис Титов ("Партия роста"), как удалось выяснить порталу, в регион не собирается во время предвыборной кампании.

Узнать точные планы кандидата от партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина не удалось. Но его визит маловероятен.

Напомним, что, по данным на 6 февраля, всего лишь три кандидата являются зарегистрированными: Павел Грудинин, Владимир Путин и Владимир Жириновский. Остальным пришлось собирать подписи в свою поддержку. Центризбирком проверит их и примет решение о регистрации до 10 февраля. Пока такого решения ожидают остальные пять указанных кандидатов.