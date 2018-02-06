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Россиян в минувшем году чаще всего беспокоили такие вопросы, как бедность, снижение доходов, рост цен, коррупция и безработица. Об этом пишет Life, ссылаясь на исследование российского холдинга "Ромир".

Подчеркивается, что главные причины беспокойства жителей РФ на протяжении последних нескольких лет остались неизменными, но острота проблем немного снизилась за 2017 год.

Согласно итогам исследования, 60% респондентов пожаловались на бедность, низкие зарплаты и снижение доходов. В 2016-м об этой проблеме упоминали 66% россиян. На втором месте в списке беспокоящих проблем оказались рост цен и инфляция, о которых упомянули 56% участников опроса. На третьей строчке расположились безработица и коррупция, о которых волнуются 36% респондентов.

Подчеркивается, что на социальные проблемы в основном ссылались пенсионеры, жители малых городов и люди с низкими доходами. Безработица была главным вопросом для молодежи до 24 лет.