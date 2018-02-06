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Россиян в минувшем году чаще всего беспокоили такие вопросы, как бедность, снижение доходов, рост цен, коррупция и безработица. Об этом пишет Life, ссылаясь на исследование российского холдинга "Ромир".
Подчеркивается, что главные причины беспокойства жителей РФ на протяжении последних нескольких лет остались неизменными, но острота проблем немного снизилась за 2017 год.
Согласно итогам исследования, 60% респондентов пожаловались на бедность, низкие зарплаты и снижение доходов. В 2016-м об этой проблеме упоминали 66% россиян. На втором месте в списке беспокоящих проблем оказались рост цен и инфляция, о которых упомянули 56% участников опроса. На третьей строчке расположились безработица и коррупция, о которых волнуются 36% респондентов.
Подчеркивается, что на социальные проблемы в основном ссылались пенсионеры, жители малых городов и люди с низкими доходами. Безработица была главным вопросом для молодежи до 24 лет.
Комментарии
Волнует только бабло. Жалкие людишки.
О Сирии надо думать, да о власти, о людях так заботящихся о вас, о стране !
Проблемы две кариес и простатит , остальное норм, голосую за Путина, за стабильность
Странно... террористы в Сирии никого не беспокоят, оказывается.
Не у тех спросили)))) Надо было у оВЦИОМа))))
А кто обеспечил россиянам бедность, низкие зарплаты и снижен ие доходов. Ведь Обамы нет, Трамп наш, а сладкая парочка неустанно повышает уровень жизни населения?
Проблема одна,как избрать Грудинина президентом,чтобы других проблем стало меньше.