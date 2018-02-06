Фото: vk.com/barneos22
Трамвай сбил пенсионерку на улице Антона Петрова в Барнауле утром во вторник, 6 февраля.
Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, инцидент произошел около 08:00 по адресу: улица Антона Петрова, 213.
Известно, что трамваем управляла женщина 1976 года рождения, которая допустила наезд на пешехода — женщину 1932 года рождения.
В результате случившегося пенсионерка получила травмы, была госпитализирована в горбольницу №1. По факту ДТП проводится проверка.
Комментарии
Что б умудриться попасть под трамвай, надо быть и слепым и глухим.
так бабушке 86, каким будешь ты в этом возрасте?
гость-пенсионер, я бы предпочёл отдать коньки раньше, что впасть в подобное состояние
6.02.2018 11:13
- гость -
+1
Посмотрим, когда тебе 86 будет, молодые, те кто по-тупее часто так рассуждают, а чем старше, тем у людей больше желание пожить.
у нас водители трамваев привыкли, что как только их увидят сразу все врассыпную, правила им не писаны
куда перлась бабка в 90 лет в 8 утра?
да, скорее быть первой в поликлинике/банке/собезе/почте
и ни дай бог кто первее ее будет ведь не зря она с 4 утра не спит торопиться под трамвай
- гость -
куда перлась бабка в 90 лет в 8 утра?
***
Там капище почти рядом, через дорогу...
Где были глаза у трамваиста? умудриться наехать на девяностолетнюю бабку которая еле ноги передвигает. И все это на пешеходном переходе...