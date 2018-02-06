Фото: vk.com/barneos22

Трамвай сбил пенсионерку на улице Антона Петрова в Барнауле утром во вторник, 6 февраля.

Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, инцидент произошел около 08:00 по адресу: улица Антона Петрова, 213.

Известно, что трамваем управляла женщина 1976 года рождения, которая допустила наезд на пешехода — женщину 1932 года рождения.

В результате случившегося пенсионерка получила травмы, была госпитализирована в горбольницу №1. По факту ДТП проводится проверка.



