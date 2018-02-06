В субботу, 3 февраля, Автоцентр АНТ собрал на лыжной базе "Локомотив" поклонников марки Hyundai провести вместе "Семейные выходные".

Отличная погода, свежий воздух и разнообразная развлекательная программа способствовали отличному настроению всех гостей.

Все желающие смогли пройти внедорожный тест-драйв, а также попробовать свои силы в управлении автомобилем на льду. Для усложнения задания в этом упражнении участвовал автомобиль Hyundai Creta с передним приводом, на стандартной летней резине. И, несмотря на это, наличие электронных систем антипробуксовки и антизаноса позволяло уверенно чувствовать себя на льду любому водителю.

Вся линейка кроссоверов Hyundai — Creta, Tucson и Santa Fe - показала свою надежность, управляемость, комфорт подвески и проходимость на внедорожных участках.

А гости мероприятия получили возможность отдохнуть, попробовать в деле автомобили Hyundai и узнать подробности обо всех действующих выгодных программах покупки.

Кстати, сейчас в Автоцентре АНТ можно приобрести самый популярный кроссовер России – Hyundai Creta от 738 000 рублей*. А также получить скидку 10% по госпрограмме не только на Creta, но и на бестселлер рынка Hyundai Solaris.

Кроме того, до конца февраля на кроссоверы Hyundai действуют скидки до 400 000 рублей.

Количество автомобилей по акции ограничено, все подробности — в автосалоне АНТ

*По данным Политэксперт

*по итогам 2017 года. Финансовый партнер "Русфинанс Банк". Генеральная лицензия Банка России №1792 от 13.02.2013 года.

*Госпрограммы "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль".

*Сроки предоставления скидок: до 28.02.2018.